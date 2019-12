Los teléfonos en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2020

En los últimos días WhatsApp informó a través de su página oficial que distintos sistemas operativos quedarán por fuera de la nueva actualización, por lo cual “algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento”.

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo confirmó cuáles serán los equipos que ya no podrán actualizar la aplicación en el transcurso del próximo año, y es por ello que, entre otras complicaciones, podrían registrar algún tipo de problema de seguridad y privacidad. En otros casos directamente no podrán utilizarla más.

Según puede leerse en el portal oficial, “En las siguientes plataformas, no es posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas existentes. Sin embargo, si ya usas WhatsApp, podrás continuar haciéndolo de acuerdo con la siguiente información: Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior, hasta el 1 de febrero de 2020; iPhone con iOS 8 o anterior, hasta el 1 de febrero de 2020”.

Es muy fácil saber si tu teléfono podrá o no seguir utilizando esta app. Los usuarios de Android poseen la información dentro de Ajustes. Para conocerlos deberán ingresar en Ajustes–Sistema–Acerca del teléfono–Versión de Android. En tanto, los que usan iOS, el sistema operativo de los IPhone, deben ingresar a Configuración–General-Información.

Quienes no podrán utilizar más esta aplicación son los que tienen teléfonos que utilizan el Windows Phone. Tal es así que “a partir del 31 de diciembre de 2019, no podrás seguir usando WhatsApp en ningún dispositivo con sistema operativo Windows Phone, y es posible que la aplicación ya no esté disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019”.

El listado completo: iPhone 3G, 3GS, 4S, 5, 5C, 5S, 6 y 6 plus, mientras que de Android o Windows son el Samsung Galaxy S2, Nerus One, HTC HD2, HTC Heri, HTC Desire, HTC Wildfire, Samsung Galaxy S y Sony Xperia S.