Benito vs Quintana: dieron el pesaje y está todo listo para que cierren el Festival

Franco “Castigador” Benito recibirá en el gimnasio del Club El Fortín a Sergio Quintana y en la previa, se realizó el pesaje oficial de la pelea profesional de la noche del venidero viernes.



En #35 y con una veintena de asistentes, entre los que se encontraron Marcelo Verna, Fernando Pereyra y Carlos López, se realizó el pesaje entre los púgiles profesionales que animarán la velada del viernes en el Club El Fortín.

El retador, oriundo de San Francisco Solano, Sergio Quintana acusó en la báscula un pesaje de 61 kilos y el olavarriense que peleará en el club de sus amores marcó 60.800.



Además de la pelea de fondo entre el “Castigador” y Quintana, el festival contará con otras 10 peleas de índole amateur:



Agustín Burgos (Tres Arroyos) vs. Cristian Roda (San Francisco Solano)

Braian Pérez (Olavarría/Benito Juárez) vs. Gustavo Ángel (Laprida)

Leonardo Verón vs. Ezequiel Jara (Laprida)

Alexander Farías (Tito Videla Box de Olavarría) vs. Leonel Ávila (Daireaux)



Sasha Bertolano (Barragán Box de Olavarría) vs. Jakeline Campos (Tito Videla Box de Olavarría)

Cristian Cavia (Hinojo) vs. Pablo Márquez (Laprida)

Pablo Luna (Matadero Box de Olavarría) vs. Elías Olivetto (Otto Box de Olavarría)

Sofía Medina (Barragán Box de Olavarría) vs. Cintia Clark (Laprida)

Jesús Burgos (Tres Arroyos) - Alexis Torres (General Belgrano)

Lorena Agoutborde (Olavarría) vs. Sol Rodríguez (Laprida).