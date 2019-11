“El gol a los agrónomos” o “Yunger escribe como Yunger”

El libro “El gol a los agrónomos y otros cuentos”, de Leo Yunger, fue presentado este viernes en el Centro Cultural Universitario. Se trata del nuevo título que edita Ediciones independientes Del Altillo.

En la presentación el autor estuvo acompañado del licenciado Alberto Hernández (prologuista de la obra) y de los integrantes de la editorial Gloria Salas, Fabricio Lucio y Guillermo Del Zotto. El encuentro, contó con la actuación musical del dúo formado por Tomás Correa y Gonzalo Cabri.

Antes de la presentación Leo Yunger habló con Infoeme y contó que escribe “desde que era chico” y que “a partir de 2018 empecé a trabajar con la gente de la editorial Del Altillo, ya hablando concretamente del libro”. Ese hecho fue el que motorizó todas esas ganas de concretar la publicación.

Yunger describió un trabajo colectivo, de taller: “estuvimos trabajando un año, reuniéndonos todas las semanas. Yo no fui con un proyecto de libro cerrado, sino que fui con un montón de cosas y en un momento dijimos ‘bueno, tienen que ser cuentos’. De ahí salió la idea que sean cuentos, pero había de todo”.

“El gol a los agrónomos” es uno de los cuentos que le da nombre al título. Y si bien “la cuestión del fútbol aparece desde la tapa, ni la mayoría ni todos los cuentos son de fútbol”, explicó el autor.

Durante la presentación Guillermo Del Zotto, uno de los referentes de la editorial, destacó la narrativa de Yunger y el tono de la escritura que conforma la obra. “Se puede decir que es un libro de potrero, hecho con mucho corazón. Leo es un autor de cuentos que sabe manejar las distintas temáticas”, indicó.

Luego, fue el momento de Alberto Hérnadez, prologuista del libro, quien se mostró muy movilizado por ser parte de la presentación. Realizó un recorrido emocional de su vínculo con el autor y destacó “la elegancia y austeridad” en la escritura.

“Los amigos de nuestros hijos, también son un poco nuestros amigos”, comenzó Alberto Hernández. Y enseguida contó una anécdota: “Leo es amigo de mi hijo Martín. Hace muchos años, al volver de un picadito de fútbol, Leo me contó que escribía. Le dije que no lo deje de hacer nunca. Pasaron 15 años –yo me había olvidado de esa conversación- y me llamó para contarme que había escrito su primer libro y que quería que le haga el prólogo”.

“Leí que Carlos Verucchi dijo que ‘Yunger escribe como Yunger’. Y me gustó esa expresión”, continuó Hernández. Además, destacó la decisión de impulsar una editorial independiente como Del Altillo: “esto le hace muy bien a la ciudad”.

La presentación continuó con la lectura de “Cleta”, uno de los cuentos que integra el libro y con la invitación a descubrir la primera obra de un autor con nombre propio.