El último semifinalista deberá esperar y empieza la Copa “Ciudad de Olavarría”

Ferro debía recibir a Embajadores en el Domingo Colasurdo para dar a conocer al último semifinalista del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría, pero el mal tiempo obligó la reprogramación.



En la noche de este viernes, el “carbonero” debía recibir a Embajadores para cerrar la serie de Cuartos de Final, pero el partido se suspendió debido a la lluvia y se enfrentarán recién el domingo desde las 16:00 en el Domingo Colasurdo en búsqueda del último pasaje a ubicarse entre los cuatro mejores equipos del segundo certamen del año.



Motivo del retraso en la definición, la Semifinal -en la que aguarda Loma Negra- comenzará el miércoles a las 21:00 en Primera División. En ambos casos, dos horas antes se jugarán los partidos de Reserva.



Por otro lado, la otra “Semi” entre Sierra Chica y Racing dará comienzo a las 16:30 del domingo en el Pedro Iriart Legorburu en Primera División y desde las 14:00 en Reserva.



Además, la Comisión Directiva de la Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer el programa para la 1º fecha de la Copa “Ciudad de Olavarría” reservada para las categorías formativas.



El cronograma será:



Sábado 09

Sierra Chica vs. El Fortín – Desde las 10:30, en 10ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Ferro C. Sud vs. Hinojo – Desde las 10:30, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Luján vs. Estudiantes – Desde las 11:00, en 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

San Martín vs. Loma Negra – Desde las 11:00, 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. Racing – Desde las 10:30, 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.



Martes 12

El Fortín vs. Racing – Desde las 19:30, en 7ª bis.