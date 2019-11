Dos proyectos volvieron a comisión y despertaron polémica en el HCD

Se trata de la creación de un Organismo de control de los servicios públicos concesionados y de un Consejo de Planificación Económico y Social. Las dos propuestas volvieron a comisiones con el voto doble de presidencia. Desde el eseverrismo, Einar Iguertegui calificó la situación como una “falta de respeto” y dijo: “Si tienen la mayoría automática para hacer dormir un proyecto no podemos hacer nada”. En igual sentido, Martín Lastape (UCR) consideró que fue “una tomada de pelo”. Cambiemos alegó la necesidad de conocer la opinión del Ejecutivo en uno de los casos y “contradicción con las atribuciones” y “gastos presupuestarios”, en el otro.



Dos proyectos presentados por sectores opositores, que habían llegado este jueves al recinto, volvieron a las comisiones y despertaron polémica en medio de denuncias de sus impulsores por “hacer dormir” las iniciativas para que queden pendientes y pasen a la órbita de la nueva composición del Concejo en el que el oficialismo contará con mayoría propia. Las propuestas volvieron a comisión por el doble voto de presidencia (habían sido rechazadas por Cambiemos y Emilio Vitale del Frente Renovador).

Uno de los proyectos buscaba la creación de un Organismo de control de los servicios públicos concesionados pero finalmente pasó a comisión por el voto doble de presidencia.

Martín Lastape (UCR) presentó la propuesta e indicó que el organismo busca “ejercer el control y el seguimiento de la calidad de los servicios en su carácter de autoridad para asegurar la defensa y derecho de los usuarios” y mencionó que incluye al transporte público de pasajeros, agua potable y desagüe cloacales, energía eléctrica, recolección de residuos.

Recordó que la idea fue impulsada por diferentes concejales durante los últimos años “Para todo hay un momento y este era para que pueda ser tratado”.

Sin embargo, el oficialismo, a través de Celeste Arouxet, comentó que en las comisiones “solicitamos algunos cambios y se lo acercamos al departamento Ejecutivo y aún no está la respuesta” para luego pedir el pase a comisión.

Einar Iguerategui salió al cruce y pidió “jerarquizar nuestro rol como concejales” y advirtió: “El Ejecutivo podrá establecer la promulgación o el veto”. La misma suerte corrió un proyecto de ordenanza del eseverrismo que buscaba la creación de un Consejo de Planificación Económico y Social.

“No sé si fundamentar o que pidan el pase a comisión” comenzó el concejal Iguerategui presintiendo lo que podía suceder con el proyecto: “Es un mal ejemplo del bloque oficialista. Van a ser una escribanía del Ejecutivo, va a ser muy difícil el diálogo para quienes queden”.

Recordó que la propuesta ingresó en septiembre: “Se le dio un paseo por más de la mitad de las comisiones. En ninguna ha tenido proyecto de modificaciones, tampoco ha tenido propuestas de revisión”.

Luego dio alguno de los fundamentos para la creación del espacio consultivo: “Lo hicimos desde la convicción que era una herramienta para promover el desarrollo integral de la ciudad”. Planteó que “es un ente que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Súnchales y va a comenzar a funcionar a nivel nacional desde el 10 de diciembre”.



Precisó que busca “coordinar y gestionar políticas públicas y legislación, asesorar al Ejecutivo y al Concejo Deliberante” y lo definió como “ámbito de discusión y debate amplio”. Remarcó que se trata de un “órgano colegiado y con amplia participación planificación económica y social de Olavarría".

El Frente de Todos, que en la sesión no contó con la presencia de dos de sus concejales, acompañó la iniciativa en la voz de Germán Aramburu: “nuestro futuro presidente anunció la creación de un espacio similar y es un instrumento para la participación ciudadana” remarcó.

Desde el oficialimo, Alejandro Gregorini mostró algunos cuestionamientos: “Estuvimos analizando este proyecto y es una de complejidad difícil de establecer. Es un listado de sectores, hasta algunos antagónicos” opinó. “Hay atribuciones que entran en contradicción. Va a tener un presupuesto y eso implica un gasto y no sé si está dentro de las facultades” consideró para luego pedir el pase a comisión de Legislación y de Hacienda.

Seguidamente, volvió a tomar la palabra Einar Iguerategui: “Me parece una falta de respeto. Si antes pidieron el pase a sesión entonces consideraron que se pude tratar. Le tienen miedo al debate y a personas que piensen distintos. Eso es lo que enriquece puedan dialogar y vean un objetivo común el desarrollo de Olavarría”.

“Cuando no hay voluntad política no la hay. Si tienen la mayoría automática para hacer dormir un proyecto no podemos hacer nada. Sí decir lo que pensamos” concluyó. En igual sentido, Martín Lastape (UCR) calificó como “una falta respeto al trabajo a comisiones. Pasó por todas” cuestionó.



La decimoséptima y última sesión ordinaria del 2019 dio inicio pasadas las 09:00 con las ausencias por aviso de los concejales del Frente de Todos, Federico Aguilera y Alicia Almada.

Entre algunos de los proyecto aprobados, fue declarado de interés Primer encuentro de Wellness y Terapias holísticas en la ciudad de Olavarría, a realizarse el 30/11 y 1/1 en el salón Rivadavia, un proyecto decreto que instituye el año 2020 como “Año Belgraniano”, a 250 años de su nacimiento del prócer argentino y se declaró al próximo año como de interés legislativo.

Se sancionó un proyecto de resolución presentado por la concejal Gabriela Delia (Radicales Convergentes) en el que se solicita que la localidad de Espigas cuente con asistencia profesional de un psicología, pediatría y psicopedagogía que fue aprobado por unanimidad.



También se declaró de interés legislativo municipal a la Jornada “+ESI –ITS = amor” en el marco del 1 de diciembre, “Día Mundial de Respuestas al VIH”.

Se aceptó las renuncias como concejales suplentes de María Guillermina Amespil y Guillermo Lascano del periodo 2017- 2021 quienes asumirán como titulares por el periodo 2020- 2024.

También se sancionó por unanimidad una resolución en la que vuelven a solicitar el emplazamiento del busto de la figura de Eva Duarte de Perón en la rotonda de avenida Del Valle y Pringles. “Este proyecto intentar cerrar la brecha y que los inmorales no sigan ganando” dijo el concejal Juan Sánchez.



Por unanimidad se sancionó una ordenanza para la creación de un Observatorio Municipal de Seguridad Vial: “Fue un pedido desde la Provincia de Buenos Aires” expresó José Luis Arguiñena.

“Me hubiese gustado que sea una iniciativa del Municipio y estaría bien que sea invitada la facultad de Ingeniería” sostuvo el concejal eseverrista, Einar Iguerategui.

El concejal Marcelo Latorre presentó un proyecto de resolución para pedir que espectadores y consumidores de cine y teatro puedan acceder con comidas y bebidas compradas fuera del kiosco del sector: “Está prohibido por el código civil atar a las personas a comprar únicamente en el sector y los precios son excesivos” afirmó.

Celeste Arouxet aclaró que tras el trabajo de comisión y el diálogo con los propietarios es que los alimentos permitidos sean los mismos que se venden en los cines. La resolución fue sancionada por unanimidad.

También se aprobó una modificación para la afectación en forma progresiva de la tasa Rural para obras de infraestructura hasta llegar al 100% en 2023 y se declaró de interés legislativo (voto por mayoría a excepción de Cambiemos) el proyecto de Ley antidespedidos en el ámbito de los docentes de escuelas privadas ( con presencia de integrantes del gremio Sadop).

Se declaró de interés legislativo a la Marcha Regional del orgullo disidente a realizarse el 7 de diciembre en Olavarría.

Finalmente se aprobó por unanimidad un pedido de informes tras fuertes cuestionamientos realizados a la empresa a cargo del Estacionamiento medido por parte del concejal Juan Sánchez.

En primer lugar, el edil del bloque de los Trabajadores consultó a los concejales oficialistas si tuvieron respuestas del Ejecutivo sobre las “rendiciones de la empresa Soluparking”.

Alejandro Gregorini adelantó que no tuvieron aún respuestas “por eso vamos a apoyar el pedido de informes” sostuvo. Luego retomó la palabra Juan Sánchez: “Lamento mucho el comportamiento que está teniendo la empresa. Importa la continuidad de los trabajadores ante de cualquier sistema” manifestó.



Diferenció las actitudes “como las de Camuzzi cuando empresas más chicas han ignorado al Concejo Deliberante durante meses obviamente amparadas y en el último mes han cometido una transgresión al contrato que tienen con los olavarrienses que es mantener la cantidad de trabajadores” dijo.

Les depositaron la indemnización en uno cercano a la liquidación y en otra muy lejana

Consideró que la empresa “va a direccionar todo su accionar al cobro de las multas y lo hace forzando a sus trabajadores y si eso no fuera suficiente premiando con un incentivo al que hace las multas que la empresa le exige” lanzó.

“Vamos a intentar que salga aprobado y exigir paulatinamente y en forma reiterada que lo respondan. Queremos cuidar a los olavarrienses, a los trabajadores. Están vulnerando el espíritu por el cuál se les dio la concesión” continuó.

A la par denunció: “quien no accedió al pago voluntario a la multa no se le inició el expediente y no pagaron. Será un motivo de especulación por el precio del dólar, a qué precio lo van a cobrar y ¿sino lo cobran?. Hubo elecciones y sabemos que previo a una elección llegue una multa se quedaron encajonadas. Porque había elecciones y tal es así que al otro día la empresa produce los despidos de los trabajadores” advirtió Juan Sánchez.

Finalmente, los concejales salientes tuvieron emotivas palabras de agradecimiento.