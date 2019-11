Preocupante: aumentaron a 61 los casos de sarampión 

Este martes, la Secretaria de Salud a través del Boletín de Vigilancia informó que los casos registrados de sarampión aumentaron a 61 en el país. Se trata del mayor brote desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión alcanzada en el año 2000.



Desde la Secretaría detallaron que del total de casos de sarampión registrados, 59 fueron detectados en Argentina, 2 en España, y de los casos locales 14 ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 38 en la Provincia de Buenos Aires y 7 son casos importados o relacionados a la importación.



Ante la preocupante situación, la Secretaría de Salud adquirió dosis adicionales de vacuna triple y doble viral tras el brote de sarampión.



Cabe destacar que a mediados de noviembre se dio a conocer que eran 55 los casos de sarampión, cifra que viene en aumento.



La Secretaría de Salud, a través del comunicado, instó la población a “chequear los esquemas de vacunación contra el sarampión y aplicar la dosis cero a niños de entre 6 y 11 meses inclusive”.

Factores de Riesgo



-No estar vacunado. Si no has recibido la vacuna contra el sarampión, es mucho más probable que manifiestes la enfermedad.

-Viajar a diferentes países. Si viajas a países en desarrollo, donde el sarampión es más frecuente, tienes un riesgo mayor de contraer la enfermedad.

-Tener deficiencia de vitamina A. Si no tienes la cantidad suficiente de vitamina A en tu dieta, es más probable que tengas síntomas más graves y complicaciones.

Esquema de vacunación:



-De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampiónrubéola-paperas).

-Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

-Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes.