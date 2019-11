Piden impugnar a mayor contribuyente por “proveedor municipal”

El bloque de concejales de “Cuidemos Olavarría” presentó ante el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Cenizo, un pedido de impugnación a uno de los mayores contribuyentes del oficialismo a quien señalan como un “proveedor municipal”.

Mediante una nota que lleva la firma de los concejales Victoria De Bellis, Margarita Arregui y Einar Iguerategui piden la “impugnación al cargo de mayor contribuyente del asambleísta CARLOS MARTINIS, en virtud que el mismo resulta ser proveedor municipal por su carácter de miembro de la empresa ARMANDO MARTINIS S.A” .

Afirman que en consecuencia se encuentra “alcanzado por las inhabilidades dispuestas en el art. 94 Apart. 2 inc d) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por remisión al art. 6 de la misma norma (ARTICULO 6°: No se admitirán como miembros de la Municipalidad”.

En ese sentido, mencionan que la norma excluye: “ a los que no tengan capacidad para ser electores o los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, factores o habilitados. No se encuentran comprendidos en esta disposición, los que revisten en la simple calidad de asociados de Sociedades Cooperativas y Mutualistas (..)”

La presentación fue acompañada por una ¡planilla de listado de órdenes de compra, y ficha de proveedor”.