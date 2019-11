Están los Semifinalistas del Torneo del Club “Memorial Juan Mimbielle”

En los links “albinegros” hubo actividad para seguir en búsqueda del nuevo campeón del Club Estudiantes.



Los Cuartos de Final del Campeonato del Club consagraron a Raúl Bidé por la no presentación de su rival y en Semifinales deberá enfrentarse a Santiago Rossini que le ganó a Luciano Trapani por 7 arriba y 6 hoyos a jugar.



Por otro lado, la otra Semifinal la jugarán Juan Messineo (después de vencer a Néstor Leiva por 7 arriba y 6 hoyos a jugar) y Juan Manuel García Pinto (al derrotar a Martín Laborda por 3 arriba y 2 hoyos a jugar).



El Match Play continuará en la jornada de domingo con los 36 hoyos de Semifinales.



Además, se jugó la clasificación del certamen de 2º y 3º categoría que continuará con su definición en el transcurso del domingo a 18 hoyos. En 2º jugarán por un lugar en la Final, Leandro Regazzolli vs Gustavo Belachur y Osías Poblete vs Hernán Carroze y en 3º se enfrentarán Francisco Pacheco vs Remo Calahorrano y Owen Lospinoso vs Osvaldo Marinangeli.



Por otro lado, hubo actividad con la disputa de un Medal Play 18 hoyos en dos categorías con triunfo para Juan Diez en hasta 13 de hándicap con 70 golpes netos y de Javier Lobo en de 14 al máximo con una tarjeta con 65 golpes netos.