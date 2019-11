Enojo en el fútbol femenino por resolución aprobada en el HCD

Luego de que por mayoría se apruebe una resolución que solicita ambulancias para partidos de fútbol femenino, dirigentes de la Liga de Fútbol y también referentes del ambiente manifestaron su descontento dado que “nunca fuimos consultados” sobre este pedido expresado como una “necesidad”.

En diálogo con Infoeme, Claudio Pinedo, impulsor del fútbol femenino en la ciudad, expresó tras enterarse de esta propuesta (por los medios) que: “No le consultaron a nadie. No sé de dónde habrá salido esa necesidad o quién ha visto la necesidad de que haya una ambulancia”.

Si bien “si la hay mucho mejor para todos”, pidió que también “haya en fútbol de veteranos, en Primera, Reserva, Inferiores más que nada, pero la verdad no sabemos. Preguntamos a los delegados, por ahí alguno habló, y en la reunión nos dijeron que no saben nada, igual que yo. Primero en las redes y ahora en los medios. Consultar no nos consultaron”.

El secretario de la Liga de Fútbol, Martín Biscaychipi, también dialogó con este medio y coincidió en el “no aviso”: “Nadie habló del tema antes de presentar el proyecto, que lo hizo el Frente de Todos”.

Confirmó, en tanto, que desde el oficialismo hubo contactos y en el diálogo se confirmó que en el reglamento de la Liga “no se exige ambulancia en ninguna categoría” y que si bien es importante que haya en el Femenino “también se debería haber tenido en cuenta las demás categorías, pero por sobre todas las cosas en Inferiores”. Dio a entender, en este sentido, que hubo “desconocimiento”.

En la sesión, en tanto, Cambiemos se opuso señalando esta cuestión y, además, confirmando que si sucede algo la ambulancia del Hospital tiene prioridad de asistencia a las canchas del Partido. “No conocen el fútbol de Olavarría” acusaron al cerrar.

Cabe recordar que la Resolución no tiene efecto inmediato de aplicación: es una sugerencia del poder deliberativo al Ejecutivo que podrá aplicar, o no, dicha herramienta que le brinda el Concejo Deliberante. La Resolución fue aprobada por mayoría, con el voto positivo de todos los votos opositores y la negativa de Cambiemos.