“Vestir la camiseta de la Selección Argentina no se compara con nada”

La bochófila olavarriense habló con Infoeme tras su arribo a la ciudad tras su medalla de bronce en la Copa Mundial de Turquía.



“Vestir la camiseta de la Selección Argentina no se compara con nada” comenzó diciendo Guadalupe Serantes tras su paso por Turquía donde participó con Carla Cabrera y logró la medalla de bronce en la Copa Mundial.



Tras comentar que Argentina logró la clasificación a la Copa Mundial tras ubicarse como uno de los 12 mejores países en el último Mundial disputado en China, la también profesora educación física sostuvo: “El nivel era muy alto, pero nos veníamos preparando mucho”.



“Teníamos muchas expectativas y sin embargo no pudimos rendir lo que veníamos haciendo en los entrenamientos” aclaró Serantes que además comentó: “nos tocó jugar con una potencia como es Croacia, pero estamos muy contentas con el tercer puesto”.



Ilusionada con lo que se viene a nivel nacional con la disciplina Zerbín porque “damos mucha ventaja porque jugamos otra bocha y tenemos otra competencia, pero la Confederación Argentina está intentando hacer competencia de Zerbín para empezar a sumar a chicos y es otra forma de hacer entrarlos al deporte, porque es más atractivo y sin duda el impulso es fundamental”.



Para no ser menos y seguir impulsado la actividad, el Club San Martín de Sierras Bayas empezó con la construcción de su cancha propia. “Las Federaciones se van sumando, porque las canchas de Zerbín son mucho más grande y se mezcla el atletismo también. Acá en Olavarría surge la idea para evitar que viajara todos los fines de semana, pero no se llegó con los tiempos”.



Después de imponerse en la Zona de Grupos y caer en Semifinales de la Copa del Mundo, la deportista destacó: “Lo mejor de vestir la camiseta de Argentina es que los alumnos y las familias se levantaban a ver a pesar de que era mucha la diferencia horaria”.



La impulsora de la Escuelita de Bochas “Chocan los aviones” sumó su segunda experiencia internacional con la Selección Argentina y a pesar “no esperaba esta citación pensé que la experiencia en Chile iba a ser la única del año pero hacemos un gran esfuerzo por participar”.



Ultimando detalles para su viaje a Santa Fe al Campeonato Argentino Sub12 con la Escuelita y detallando las últimas competencias del año, Serantes se contenta con el año y con el apoyo recibido por parte de su familia y de la Municipalidad de Olavarría.



“No se compara representar a la Selección Argentina” sentenció la “profe” mientras arma la valija, otra vez pero con un destino diferente y con un “grupo que me pone re contenta, se nota su incentivación y a mí me encanta”.