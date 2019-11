Sin el voto de Juntos por el Cambio, el HCD condenó el golpe de estado en Bolivia

El Concejo Deliberante condenó este jueves, por mayoría, el golpe de estado en Bolivia, en una discusión que incluyó un amplio debate entre los diferentes bloques que fijaron posición, ante la grave situación que afecta al vecino país latinoamericano.

Juntos por el Cambio votó en contra de la resolución, luego de no prosperar una modificación que priorizaba la búsqueda de “paz en Bolivia” y “el reencuentro de los caminos republicanos” pero que eludía la mención de “golpe de estado”, según denunciaron espacios opositores.

No queremos enredarnos en un tema semántico de debatir sobre los golpes de estado' expresó Alejandro Gregorini, tras la votación

La discusión había arrancado con una propuesta planteada por el concejal del interbloque Frente de Todos, Germán Aramburu. A ello le siguieron modificaciones sugeridas por el edil Emilio Vitale, quien repudió al golpe de estado pero marcó algunas diferencias respecto a definiciones en el articulado. Los cambios lograron consensuarse con el aval de la mayoría de los bloques (Frente de Todos, eseverrismo, UCR, Frente Renovador y Radicales Convergentes).

“Es un tema que me parece que no había que obviar. Está claro de qué lado de la mecha está nuestro bloque (mientras mostraba una foto de la Wiphala colocada en las bancas ). Primero estuvieron las marchas populares en Chile contra este gobierno de Piñera y sus políticas neoliberales. Responden con represión. Al poco tiempo surge lo de Bolivia, donde se produce un golpe estado” comenzó en su discurso Germán Aramburu.

Y continuó: “hemos visto con suma preocupación muchos actos desafiantes y de enorme simbolismo como la foto de Camacho, ese siniestro personaje boliviano promotor de gran parte de estos hechos cuya familia era la propietaria de recursos naturales de Bolivia que fueron nacionalizados por el gobierno de Evo. La foto de Camacho de la entrada de la casa de gobierno llevando la carta de renuncia para que firme Evo sobre la bandera de Bolivia y la biblia es desafiante y altamente provocadora” dijo.

A la luz de los hechos sucedidos posteriormente que terminaron con el golpe de estado, sí renuncia Evo. Pero lo hace a sugerencia de las FFAA

Y luego cuestionó la postura del gobierno argentino: “En las declaraciones del Presidente Macri habló de ayuda, trabajo en conjunto y un montón más de palabras vacías que lo caracterizan pero en ningún momento nombra que hubo un golpe de estado, ni lo reconoce. Es más el canciller Faurie no solo no lo condenó sino que lo desconoció expresamente. Faurie consideró este martes que hubo un rol excesivo de las Fuerzas Armadas, pero reiteró que no se dieron los extremos para calificar la situación de golpe de Estado”, advirtió.

“La postura del gobierno argentina es vergonzosa y esperemos que la comunidad internacional y especialmente los hermanos bolivianos y bolivianas no vean reflejado en las declaraciones del gobierno el pensamiento del pueblo argentino. Esperemos que sepan que este gobierno termina en pocos días y que el que comienza ya expresó mediante las declaraciones del futuro presidente la solidaridad con Evo Morales, todo su gabinete y al pueblo boliviano”, remarcó.

Y en esta línea concluyó: “Entendemos que es un tema que no se puede pasar en silencio y qué hay fijar posición por la gravedad del mismo desde todos los niveles de gobierno como desde toda otros organización social, por eso traemos este tema en debate, al igual que la UBA al igual que la UNICEN”.

Emilio Vitale (FR) consideró que “es un tema más que preocupante. Si uno lo analiza es un golpe de estado” dijo: “El presidente ha sido forzado a renunciar por las fuerzas armadas” consideró, al tiempo que problematizó otros aspectos respectos al llamado a la consulta popular y sus resultados pero sin dejar de considerar que se trató de un golpe de estado.

Tras la votación por mayoría, tomó la palabra el concejal de Juntos por el Cambio, Alejandro Gregorini: “quisimos proponer una moción con la preocupación pueblo boliviano y su enorme esfuerzo para volver por la vías democráticas a llamar a elecciones”.

“No queremos enredarnos en un tema semántico de debatir sobre los golpes de estado lo hemos sufrido con Alfonsín y en el 2001 sin intervención de las fuerzas armadas” dijo.

Si bien reconoció logros económicos de la gestión de Evo Morales que permitieron “nivelaciones de derechos” consideró que el “problema de Evo Morales fue que quiso perpetuarse en el poder y esto iba a estallar. Llama a una asamblea y crea un nuevo estado para estirar un doble mandato y cuando se terminaba el ciclo llama a un referéndum y el pueblo le dijo que no. Después hacen un planteo extraño a un tribunal adicto, llama a elecciones y a que la OEA audita las elecciones “.

Según sus dichos, manifestó que el informe de la OEA daba cuenta de “un golpe de estado cuando un fraude de estado le dio el triunfo electoral a Evo Morales. Fue el 20 de octubre”.

Consideró que “ya había violencia en la calle. Esto comenzó antes y el informe de la OEA terminó de avalar las sospechas populares de que estaba haciendo trampa” opinó.

“No vamos a cambiar nada desde Olavarría” advirtió y deseó que en Bolivia “puedan encontrar el camino para que haya elecciones transparentes”.

Seguidamente, salió al cruce el concejal del bloque de los Trabajadores, Juan Sánchez: “pensé que los 36 años de democracia nos habían enseñado a cuidarnos y dejar de mirarnos el ombligo” consideró.

“No es menor la modificación que intentó Cambiemos. No quería que esté la palabra golpe de estado en un proyecto que repudia el golpe de estado” dijo.

“Hay hechos concretos. El presidente no se fue por medios constitucionales, el reemplazo no está hecho en base a lo que establece la constitución hay participación acá de las fuerzas armadas no hay otra palabra que un golpe de estado” explicó.

En la misma línea, el concejal eseverrista, Einar Iguerategui, afirmó: “lo primero que hay que hacer es repudiar un golpe de estado y después discutir otras cuestiones”.

“Los problemas institucionales se resuelven por vías institucionales” expresó y mencionó que “el informe de la OEA no habla de fraude sino de graves irregularidades donde se hace la recomendación de un nuevo llamado a elecciones”.

Finalmente la concejal del Frente de Todos, Alicia Almada consideró que “por ser negro, indio molesta” su continuidad en el poder y “no que Ángela Merkel lleve 14 años del poder”.

Dijo que el informe de la OEA habla de “irregularidades en el conteo pero nunca se incluyó la palabra fraude” y hubo una “recomendación llamado a elecciones al que accedió”.

Entre otros proyectos se aprobó la creación de una Mesa de Colectividades, iniciativa presentada por el edil de la UCR, Martín Lastape a sugerencia de la Sociedad Libanesa.