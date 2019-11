Infoeme | espectaculos | Indio Solari - 13 de Noviembre de 2019 | 12:32

El Indio Solari pidió ayuda para Martín Carrizo

Grabó un video en el que pidió colaboración para el baterista, ex integrante de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien padece de ELA y debe afrontar un costoso tratamiento. “Estoy hablando para pedirle un favor muy grande a todos, sobre todo en este momento en el que la economía no anda muy bien para ver si podemos darle un empujoncito a Martín Carrizo”, señaló el ex cantante de Los Redondos.