Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia

Lo hizo en un parlamento sin quórum y sin aval de la mayoría de diputados, del MAS, que no se presentaron dado que no tenían garantías por su seguridad. Adelantó, en tanto, que convocará a elecciones.

Tras una jornada de tensión en Bolivia por el no quórum del parlamento dado que la mayoría de los diputados (que pertenecen a la fuerza de Evo Morales) no asistieron por temor a su seguridad, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta interina de Bolivia.

Cabe señalar que Áñez no cumple con los requisitos constitucionales, dado que el Parlamento no logró quórum al no poder asistir los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), que son mayoría, por falta de garantías para su seguridad. Incluso, muchos tienen órdenes de detención por “causas de fraude”.

La ahora presidenta interina de Bolivia dijo que “asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país", quien es segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y del partido de derecha Movimiento Demócrata Social.

Además, adelantó, según informaron medios del país limítrofe, que convocará inmediatamente a elecciones. De todos modos, aún resta determinar la legitimidad de la autoproclamación, porque sin el quórum necesario tampoco se logró aceptar la renuncia de Evo Morales. En forma técnica, habría dos presidentes en funciones.