La pareja de “Chaco” Ibarra hizo uso de su derecho a negarse a prestar declaración indagatoria cuando estuvo frente a la fiscal de la causa. No obstante, su presencia en la sede judicial local sirvió para reunirse con su defensora y, a la par, presentar ante el Juzgado de Garantías un planteo de morigeración en su detención. Esa audiencia tampoco prosperó debido a una serie de aspectos a delimitar en la requisitoria, pero se repetirá en los próximos días.

Caso Cordero: Landalde no declaró y se reprogramó una audiencia con Garantías

La causa penal por la desaparición y aberrante muerte de Carlos Cordero sigue arrojando novedades. En la jornada de este martes todo giró en torno a la segunda acusada que tiene el hecho, Anabella María José Landalde, imputada en calidad de coautora del crimen del ex militar. El otro acusado por el hecho es Claudio Daniel “Chaco” Ibarra Arrieta, quien se encuentra detenido con prisión preventiva firme.

Lo particular, y lo que había cargado todo también de cierta incertidumbre, es que el pedido de ampliar la declaración habría provenido de la propia Landalde, tal cual se lo permite el artículo 317 del Código Procesal Penal, por lo que desde la fiscalía Nº 4 se pautó una audiencia para este martes. Sin embargo, la acusada volvió a hacer silencio y no aportó elemento novedoso alguno, por lo que todo no se prolongó mucho más.

Por estas horas todo permitiría pensar que se habría tratado más bien de una suerte de estrategia para poder reunirse con su defensora y acercar distintos planteos y reclamos, teniendo en cuenta que se encuentra detenida en una sede carcelaria de Los Hornos, en la capital provincial. Lo concreto es que la imputada, la defensora oficial Adriana Hernández y la fiscal María Paula Serrano fueron parte minutos después de otra audiencia, pero en este caso en el recinto del Juzgado de Garantías Nº 1 de la doctora Fabiana San Román.

Allí el punto de discusión fue el otorgamiento de una morigeración en la prisión preventiva de Landalde, algo que se habría visto fundamentado principalmente en la maternidad reciente de la joven acusada. Sin embargo, el pedido no logró plasmarse del todo debido a una serie de irregularidades en el pedido, algunas de ellas vinculadas con el posible domicilio donde residiría en caso de otorgarle algún tipo de beneficio. Fue por ello que las partes acordaron volver a reunirse a discutir esa cuestión cuando estén definidos todos esos aspectos.

Sobre la causa en sí se detalló que aún restan diversas pericias para dar por concluida la etapa investigativa. Entre ellas sobresalen las pericias sobre teléfonos celulares y prendas de vestir incautados en diversos allanamientos.