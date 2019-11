 - El Plan de la Mariposa es un sueño que tenemos en común.

Tomás Correa - @toomicorrea

Este sábado 2 de noviembre, El Plan de la Mariposa regresa a Olavarría, tras un exitoso primer show en septiembre del 2018.

En la antesala del show que brindarán a las 21:00 en el Club “El Provincial”, ubicado en Belgrano y Tacuarí, Infoeme dialogó con Sebastian Andersen, cantante de la banda necochense.

Los viajes, la posibilidad de vivir de la música y el presente y futuro de la banda, fueron algunos de los temas que se tocaron en la entrevista:

- Otra vez de visita por Olavarría ¿Qué sensaciones les quedaron de la última visita y que esperan para este nuevo show?

- La otra vez estuvo buenísimo, era la primera vez que íbamos, y fue una fecha que se anunció con poca anticipación, y medio fue una carambola que justo pasábamos por ahí y justo había abierto un lugar nuevo – que ahora cerró, lamentablemente – y se llenó. Eso estuvo re bueno, hubo muy buena onda, ya veníamos escuchando de Olavarría que se acercaban pibes y pibas y nos pedían que fuéramos, y se sintió eso cuando fuimos. Ahora estoy muy contento, porque sé que va a ir bastante gente, ya me han escrito un montón, y eso lo siento como un gran regalo, porque la verdad que el país está en un momento re jodido, y esto de poder salir a tocar y dedicarnos a esto lo siento como una bendición, un regalo, y estoy muy agradecido a toda la gente que nos apoya con su presencia, que es lo que hace que podamos seguir haciéndolo. Más allá de que tenga que ver con nuestra subsistencia, es un momento muy importante para nosotros tocar en vivo, un momento de catarsis, de transpirar, de bajar de la mente, de meternos bien en el cuerpo y poder cantar, tocar y compartir, que eso nos hace sentir más vivos y tener más fuerza para seguir después.

- Vienen de tocar en diversos puntos del país y terminan el año de manera agitada y una Trastienda ¿Cómo viven la posibilidad de recorrer distintas ciudades y el crecimiento que vienen logrando en cantidad de público?

- El crecimiento es algo lindo, porque nosotros siempre tocando en casa desde hace un montón, cuando los cinco hermanos recién empezábamos a tocar, y cuando conocimos a Juli Ropero y a Andrés, empezamos sin tener ni un pariente, ni un primo, ni amigo que se dedicara a la música, casi sin saber tocar instrumentos. Lo empezamos a hacer porque nos divertía ese juego de improvisar, de meternos en el viaje de sacar para afuera lo que sentíamos, y empezamos rapeando algunas cosas, después haciendo más reggae, rock, y fuimos fusionando todo. Más allá de la música, siempre nos gustó viajar, nuestro viejo tenía una F-100 del año 63 y le ponía una cúpula (capaz no nos enroscábamos tanto con los cinturones, ahora por suerte pensamos más en eso) y nos íbamos en la caja de viaje para el sur, a acampar al lado de los ríos, eso también fue sembrando unas ganas de viajar que siempre lo tuvimos, y cuando empezamos a tener la banda flashamos mucho con ir de gira. De hecho, después armamos un colectivo e hicimos una gira larga que se llamó “El viaje de la Isoca” y recorrimos un montón de lugares, por más que a El Plan no lo conocía nadie, y ya estábamos saliendo de gira porque dormíamos en el colectivo. En esos viajes hicimos muchos amigos, amigas, relaciones, experiencias, muchas cosas lindas que te permiten abrir la cabeza y ver la vida de otros lados, y en ese sentido estoy re copado y re agradecido de poder seguir haciéndolo y que se haya convertido en un modo de vida. Ahora vamos a ir a Olavarría y nos vamos a encontrar con gente que queremos, que nos quieren, y en ese compartir vamos a salir elevadas las dos partes, el ritual de tocar en vivo es un momento de relacionarse, de ser uno por un rato.

- Esta semana comenzaron a grabar un nuevo disco ¿Qué pueden esperar lxs seguidores de El Plan en esta nueva placa? ¿Se podrá escuchar alguna de las canciones en Olavarría?

- No sé qué pueden esperar del disco nuevo, si siento que los que conocen El Plan si saben que lo estamos haciendo con mucha garra, con mucho corazón, obsesión, muy metidos en todos los aspectos de un disco: los arreglos, las canciones, las letras, los acordes, las melodías, en que estudio, con que técnico, en cada cosa estamos nosotros haciéndolo lo mejor que podemos. Eso creo que es algo que lo saben los que conocen El Plan y en ese viaje estamos, y después si terminado les va a gustar o no va a depender de muchas cosas, pero creo que la energía que va a quedar plasmada va a ser fuerte, con una intensidad alta, y con un mensaje que a nosotros nos emociona, imagino que tal vez le va a poder llegar a alguna otra persona, eso es un poco lo que estamos haciendo con ese disco. No creo que hagamos alguno en Olavarría, porque como estamos en plena cocción de los temas sentimos que pierden libertad, porque cuando las mostramos – y nos pasa como público – después queremos escucharlas de la misma manera, porque el primer encuentro con el arte es un encuentro único, porque es el momento de conocerse. Que esa obra después sea modificada, a mí como oyente, no me gusta, porque me encariño con las primeras impresiones. Por eso sentimos que lo mejor es tocarlas cuando ya estén terminadas.

- ¿Cuál es la relación que mantienen con el público en los diversos shows?

- La relación con el público creo que es lo más lindo que tiene El Plan de la Mariposa, hay una muy buena onda y una energía que fluye. Creo que El Plan sin el público no sería lo mismo, es también lo que nos transmiten algunas personas que vienen a vernos, y dicen cosas como que “la banda está buenísima, pero como canta la gente, como salta, como transpira”, como si fuera que ver El Plan también tiene que ver con mirar a la gente. Eso me encanta, porque me hace sentir que es algo que estamos construyendo de forma colectiva, por más que nosotros ya somos varios, también es una construcción con el público, y ahí me parece que cobra un espíritu más punk, más anarco, donde no hay jerarquías. Si bien hay un escenario más arriba por una cuestión visual, estamos cantando entre todos, y estamos poniendo el cuerpo a pleno entre todos y todas, y con eso logramos un estado emocional y espiritual que nos lo regalamos entre todos para estar mejor en esta experiencia de estar vivos.

- Por último, si tuvieras que definir a El Plan de la Mariposa en una frase, canción, poesía, pintura o lo que se te venga primero a la mente ¿Cuál sería?

- El Plan de la Mariposa es un sueño que tenemos en común.