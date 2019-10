Zito y Casasola compitieron en Pringles

Entre viernes y domingo pasado se llevó a cabo el 4° IRT “Ciudad de Coronel Pringles” y hasta allí llegaron trebejistas locales.



En las instalaciones de la Unión de Empleados de Comercio se llevó a cabo la competencia que forma parte el 4º Circuito de Integración Serrana y que sirvió como clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur Sub 1.400, Sub 1.700, Sub 2.000 y Sub 2.200.



Dicha competencia contó con la presencia de 46 jugadores oriundos de varias provincias del país y como representantes locales llegaron Guadalupe Casasola -representando a Club Obras Sanitarias de Buenos Aires- y Alberto Zito.



El torneo se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador y consagró ganador a Julián Sapienza (ELO 2027), tras aventajar por desempate al MF Mariano Loiterstein (ELO 1974) y al saladillense Nelson Luján (ELO 2146), luego de que todos totalizaran 5 ½ puntos.



En lo que respecta a la actuación olavarriense, Alberto Zito (ELO 1571) se ubicó 13° con 4 ½ puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos caídas, ganando 19 puntos de ELO, mientras que Guadalupe Casasola (ELO 1532) fue 28° con 3 ½ puntos, tras lograr tres victorias, un empate y caídas en las restantes, perdiendo 9 puntos de ELO.



Fuente: Bernardo Costanzo