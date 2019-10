Cierre fábrica de Sierras Bayas: "La mayoría va a ir a la planta de Olavarría pero es un golpe duro"

La empresa Loma Negra decidió cerrar la fábrica ubicada en Sierras Bayas, la novedad se conoció este martes y generó mucha incertidumbre. Desde Infoeme contactamos al secretario general de AOMA para mayores precisiones. Aseguró que “reubicarán a los y las trabajadores”. Repasó la difícil situación que vive el sector y sostiene que “el Municipio brilla por su ausencia”.

Alejandro Santillán comenzó contando cómo se enteraron de la negativa novedad, cómo fue planteado desde la compañía industrial y las líneas de acción que efectuaron desde el gremio previo y durante a la confirmación.

“Estuvo el CEO del Grupo Camargo Corrêa y charló con un grupo de trabajadores de la planta de Sierras Bayas, entre ellos había un integrante de la Comisión Directiva de AOMA, y la primera pregunta que el compañero hizo fue qué iba a pasar con Sierras Bayas”.

Ante el interrogante sobre el futuro, el CEO planteó que “la idea de la compañía era bajar la persiana, que no era una planta operativa y que la decisión estaba tomada”.

Si bien a esto “lo veníamos digiriendo desde hace un montón de tiempo nunca lo blanqueaban pero sí de alguna manera cuando veíamos que había vacantes en las otras plantas tratábamos de ir insertando la gente ahí. Si bien no tenían tareas fijas los empezamos a reubicar”.

Lo que hicieron fue “ir descomprimiendo de alguna manera esto que se veía venir junto con el apoyo de los delegados de Sierras Bayas”. Son alrededor de 22 empleados propios, 6 contratistas más la parte jerárquica.

Veíamos lo que pasó con Barker y San Juan y lo sospechábamos

Con respecto a una posible reunión formal de la empresa con AOMA, Santillán, aseguró que “al momento no ha ocurrido” pero más allá de eso tienen muy presente lo que significa el cierre de la planta y lo resume como un “golpe psicólogo muy fuerte” para los y las vecinas de la localidad. "La mayoría va a ir a la planta de Olavarría".

La primer bolsa de cemento salió de ahí, para la localidad es muy fuerte

“Gobierno en retirada”

Seguidamente Alejandro consideró que “están tratando de hacer todo lo posible con este gobierno que ya se va, que está en retirada”. Si bien la planta de Sierras Bayas “no producía grandes volúmenes en estos últimos tiempos pero sí centralizó mucho el conocimiento de la gente que está trabajando ahí y en los equipos que lograban los cementos especiales, no de lo más habituales, para represas o pozos petroleros”.

Su charla con Axel Kicillof

Durante el paso del candidato a gobernador del Frente de Todos por Olavarría, el secretario general del gremio aprovechó para repasar la situación del sector y hacerle un pedido.

“A todo esto lo hablé con Axel Kicillof y este tema no escapa la actividad nuestra a la mayoría de lo que está pasando en otros lugares. Le pedí que apunte la mirada a la industria, acá somos industriales, por excelencia mineros y los despachos han mermado un 40 o 50 % y la situación de la gran mayoría de las canteras es que tiene a la gente con vacaciones adelantadas y después siguen las suspensiones”.

Repitió que “el sector está muy golpeado y nos enoja. Para la gente la ruta 3 se sigue haciendo, las cloacas, y cuando se comparan con otras gestiones pasan por debajo”.

“El Municipio brilla por su ausencia”

Al culminar la entrevista Santillán advirtió que “sigue prometiendo cosas que no cumplen. Galli cuando asumió convocó a todos los gremios de Olavarría y pidió un voto de confianza, que había venido a solucionar. Y no pasó, no ha dado importancia a las problemáticas que tiene el sector, el cierre de Cefas, las necesidades del barrio y así un sinfín de cosas. No le interesan los trabajadores. Hemos pedido una docena de audiencias y nunca nos atendió”.