“Del otro lado del árbol” ya es Asociación Civil y sigue apostando a las infancias

“Del otro lado del árbol” se fundó inspirada en Pilar, una niña de 5 años que falleció de cáncer. Su madre, Paula Kriscautzky creó en el año 2011 en La Plata, una biblioteca que tuvo su réplica en distintas ciudades. Olavarría, fue una de ellas.

Ese sueño, basado en el amor, los libros y el respeto a la infancia, lleva casi 8 años de permanencia y de trabajo en nuestra ciudad. Primero como biblioteca itinerante y luego, con un espacio ubicado en el corazón del Parque Helios Eseverri.

Este lunes, un nuevo capítulo se sumó a la historia: “Del otro lado del árbol” se convirtió en Asociación Civil y cuenta con una Personería Jurídica, algo que le va a permitir al grupo de trabajo, seguir creciendo y afianzar, aún más, el proyecto.

Andrea Fernández, una de las integrantes de la biblio, habló con Infoeme y contó que la idea de iniciar el trámite para conformarse como Asociación Civil “venía desde hace mucho tiempo”. Sin embargo, los costos de la realización de esos papeles frenaban el objetivo.

“Los pocos aportes que llegaban del buffet o de la gente que colaboraba con el proyecto, lo necesitábamos para lo cotidiano. Nunca quedaba un margen para los sellados y todo lo demás”, señaló Andrea Fernández.

Poco a poco, empezaron a sumarse personas que pudieron hacer su aporte en ese sentido: “Desde principios de año, se sumó una abogada, un escribano, un contador, gente que sabe y nos pudieron ayudar con su tiempo, sus conocimientos y su trabajo. Llevó unos cuantos meses, el trámite fue y vino a La Plata varias veces”.

Hoy la Asociación Civil ya está conformada y los integrantes de “Del otro lado del árbol” consideran que es “un paso adelante” para crecer como proyecto y obtener otra estructura desde lo legal.

Sembrar instantes

“Del otro lado del árbol” cumplirá en el mes de febrero 8 años de funcionamiento. El camino fue largo, de construcción colectiva y de esfuerzo voluntario. Empezó funcionando los sábados y mutó con actividades durante toda la semana ya que de lunes a viernes el espacio recibe a escuelas y además, los viernes se trasladan al sector de Pediatría del Hospital Municipal.

Andrea contó que todo ese compromiso necesitaba una estructura para sostenerse en el tiempo y “para que nos trascienda a nosotros”. Señaló que la intención es “empezar a pensar que cuando nosotros no estemos, el proyecto no se caiga en la ciudad. Nos parece que es una propuesta valiosa y está bueno darle una solidez que nos pueda trascender a nosotros”.

Quienes han transitado por la biblioteca aseguran que es un lugar mágico. Esa magia está fundada en el respeto y cuidado de las infancias. “Los que estamos en este momento no nos bajamos nunca más de la biblioteca, es parte de nuestras vidas. Yo no me imagino la vida sin la biblioteca”, aseguró Andrea.

“Creemos en este trabajo, por eso seguimos. Creemos en esta siembra. Esos pequeños momentos que para los chicos son inolvidables, esas pequeñas experiencias de sueños y de juegos”, ahí radica la diferencia para Andrea.

Un pequeño paso

Lograr la Personería Jurídica constituye para la biblio “un pequeño paso de un camino que se inicia” y que les permitirá recibir distintos tipos de apoyo y subsidios.

“Siempre nuestro objetivo es poder ser reconocidos como biblioteca popular por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares para poder comprar libros, tener materiales nuevos, traer otras propuestas culturales que ahora no podemos por una cuestión de costos”, detalló Andrea.

De esta forma, lo legal les permitirá seguir soñando. Y “si llegamos hasta acá sin un peso, soñamos ahora con poder hacer cosas más grandes con otros recursos”.

En este camino, las actividades en “Del otro lado del árbol” no paran. El próximo 19 de octubre a partir de las 15:00 realizarán una kermesse por los derechos de las niñas y niños, donde presentarán los libros “Los Pilar”, 6 historias escritas por Paula Kriscautzky. Una gran oportunidad para seguir celebrando con la comunidad el trabajo compartido.