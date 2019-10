Nació en Olavarría la primera bebé de una pareja igualitaria: una historia de amor verdadero

Daiana y María tienen 25 años, viven en Olavarría y están en una relación desde hace 6 años. Hace poco más de dos meses fueron protagonistas de uno de los acontecimientos más lindos e importantes: ser mamás. Infoeme las contactó. Hoy te contamos su historia de vida y de amor sin rodeos.

La pequeñita Zarahi tiene el honor de ser la primera bebita nacida de una pareja igualitaria, fue concebida a través de un proceso de fertilización asistida que se realizó, también por primera vez, en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de nuestra Ciudad.

“Un día Daiana vino a proponerme formar una familia, sumar a nuestra vida a un bebé y claro que acepté” expresó María con respecto a la forma en que comenzaron a escribir su historia hace dos años atrás. Ella fue la que llevó adelante el embarazo.

Ya con la idea de ser mamá bien firme comenzó a averiguar sobre el tratamiento de fertilización asistida y se enteró, de total casualidad, que en nosocomio local se realizaba, a cargo del Dr. Ricardo Fodere.

La técnica de baja complejidad que busca la unión del óvulo con el espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino se practica de forma gratuita pero ellas tuvieron que conseguir un donante y seguir varios pasos burocráticos.

Comenzaron a intentarlo, de a poco, sin ansiedad pero con mucho amor y juntas, siempre juntas. “A todos los controles asistíamos las dos, jamás fui sola, Daiana fue un gran apoyo para mí. Fue todo de a dos".

La tercera, la vencida

En diciembre del año pasado lo lograron. “Fueron tres intentos, en el último quedé embarazada de Zarahi”, indicó la joven y recordó que llevó un embarazo estupendo y sin complicaciones: “Casi que ni me enteraba que llevaba una vida dentro, no tuve ningún malestar y continué mi vida de forma normal, a lo último ya me pesaba bastante la panza, pero nada complicado”, dijo entre risas.

Finalmente –y para la alegría de todos- la pequeñita llegó al mundo. Fue el 23 de agosto, el mismo día que cumple años su abuela. Lo cierto es que este importantísimo acontecimiento marcó un antes y un después en sus vidas. Las llenó de luz y amor. María aprovechó la ocasión para contar que se encuentra buscando empleo.