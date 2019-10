Mujica: “Ganamos muchos votos que fueron para Eseverri en las PASO”

Juan Mujica, el primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio, dialogó con Infoeme luego de conocerse el resultado de las elecciones locales que determinaron que Ezequiel Galli vuelva a ser Intendente por cuatro años más.

Con respecto al resultado dijo que “estoy muy contento, es un triunfo bárbaro, un apoyo del vecino muy gratificante”.

Mujica se refirió al apoyo de los vecinos: “quiero agradecerles por el reconocimiento que nos dieron tanto en la gestión, estando en la calle y al lado de ellos permanentemente”.

Sobre el resultado manifestó que “no sé si el 50% pero si yo esperaba arriba de un 45%, gracias a dios fue mejor de lo que esperaba”

En cuanto a las lecturas posibles el concejal electo expresó “me toco estar en las escuelas del centro y ahí ganamos muchos votos que fueron para Eseverri en las PASO” además agregó que “Se vio más cantidad de gente que fue a votar”.

Con respecto a otra posibilidad destacó que “creo que en los barrios y las localidades ha repuntado mucho lo que fue en las PASO, y se debe más que nada a que en estos dos meses hemos estado intensamente en los barrios hablando con los vecinos y entendieron y reconocieron lo que se hizo en Olavarría en cada uno de los barrios”.

Finalmente se refirió a las expectativas y sobre ello dijo que “sinceramente no lo pensé ni me he puesto a pensar en la labor legislativa ahora hay que hablar con el equipo para ver cómo se va a trabajar de acá en estos 4 años” .