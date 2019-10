Dos apasionados y una misma locura, el básquet femenino: Laura Cors y Ramiro Bou

Ramiro Bou, entrenador de Ferro y Laura Cors, DT de Lanús e integrante del staff de la Selección Argentina, dejaron sus impresiones una vez finalizado el cuadrangular de Cuartos de Final del Torneo Femenino disputado en la ciudad.



El “granate” derrotó a Ferro en el último partido del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquet pero ambos equipos habían logrado la clasificación a Semifinales en enfrentamientos previos.



“Venimos remando de abajo y ver que estaba toda la capacidad colmada, la gente alentando y las jugadoras identificadas con el Club me llena de orgullo” fueron las palabras de Ramiro Bou mientras en la noche del sábado la gente iba alejándose del Ricardo De la Vega.



Posteriormente el entrenador “carbonero” afirmó: “Tal vez eso no se vea, pero las chicas tienen que entender que el día de mañana ellas son las que van a estar acá y habrá más chiquitas en su lugar y no me queda más nada que decir gracias: a los padres que laburaron un montón y es para sacarse el sombrero, a la Comisión Directiva de Ferro que nos apoya y no me puedo olvidar del Municipio, que siempre que le pido una mano me la dan”.



Tras organizar el cuadrangular desde el jueves al pasado sábado, el referente del básquet femenino en la ciudad destacó al Torneo Federal y sostuvo: “Para nosotros es fundamental esta competencia, porque en el caso de Lanús tienen este tipo de competencia todos los fines de semana y nosotros no, si no jugamos Federal no tenemos esta competencia”.



“A diferencia de otros años que íbamos a jugar y ver por cuanto perdíamos, estos últimas temporadas salimos a ganar, que nos gane el otro equipo y tenemos que seguir trabajando porque el torneo sigue” dijo el profesor de educación física antes de analizar la derrota contra el “granate”.



“No nos quedamos contento por perder y menos de esta forma, ellas fueron justas ganadoras, como jugamos hoy no podemos ganarle, tenemos que jugar más alto” y sentenció: “estamos contentos por el pase a Semifinales, tenemos que trabajar duro estos 15 días y ver con quién nos toca”.



También en el mismo nivel opinó la entrenadora del equipo ganador del cuadrangular: “Trabajamos para dejar al rival en menos de 60 puntos y Ferro es un gran equipo, hicimos algo importante y lo próximo es ver con quien nos toca”.



“Lo que está pasando con el básquet femenino es hermoso, que este torneo que sea realmente federal, yo creo que hemos crecido mucho en cantidad y ahora llega la parte de mejorar en calidad, porque es un privilegio para la Argentina” sostuvo la emblemática coach de Lanús que dirige la entidad del conurbano desde hace más de 20 años.



La bahiense que dirigió la Selección Argentina U15 campeona en Ecuador sentenció: “Desde CABB apostamos a que juegue la mejor, sea de donde sea y ya dejó de ser un equipo sólo de Capital Federal”.