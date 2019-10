Investigadora de la FIO se sumó a los informes de la ONU sobre cambio el climático

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático es la organización de la ONU que se ocupa de realizar informes, emitir recomendaciones y evaluar riesgos en materia ambiental, con una fuerte base científica. Periódicamente elabora informes de evaluaciones que sirven de base para acciones y políticas de los gobiernos comprometidos. El docente investigador de la Facultad de Ingeniería, Mg. Gabriel Blanco, hace ya años que participa como referente argentino, y ahora se sumó al gran equipo científico, la ingeniera Daniela Keesler, integrante del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la FIO. Ambos estuvieron recientemente en Nueva Delhi, con expertos de todo el mundo que participan del 6º Informe.



Keesler trabajó en el eje de Mitigación, uno de los tres grandes ejes en los que se divide el ambicioso documento (los otros son información científica y técnica; e impactos y adaptación). La ingeniera industrial avanzó puntualmente en el capítulo nº 16, del cual Gabriel Blanco es coordinador, y aborda las innovaciones y desarrollo tecnológico: “qué procesos de innovación se están dando, pero también qué políticas se pueden llevar adelante para fomentarlas, incluso cooperaciones internacionales para favorecer cambios tecnológicos positivos”, detalló la docente.

Daniela Keesler se sumó al equipo tras una postulación que le llegó a su casilla de mail, en la que buscaban científicos de países en vías de desarrollo. Lo único que financia el IPCC es el viaje, pero el trabajo de los expertos es voluntario. ”Luego, hay gobiernos que pagan a especialistas para que asistan. Es el caso de un japonés con el que compartimos el rol de científicos de capítulo”, contó ya de vuelta en la Facultad de Ingeniería. En India compartió jornadas de trabajo con personas de Italia, Malasia, Polonia, Holanda, Senegal, Ghana y España, entre otros.



Pero no todo es ciencia. La demanda social logra colarse en el trabajo del IPCC, y en este último tiempo contó con la figura de Greta Thunberg. La irrupción en la agenda mundial de esta adolescente sueca de 16 años que impulsó movilizaciones en todos lados, tuvo un efecto particular. “Una de las cosas que se pidió en los plenarios es que los resúmenes, que son los que más circulan cuando los informes ya están listos, se redacten con terminología que lo entiendan no solo profesionales, sino adolescentes y personas que no necesariamente pertenezcan al ámbito académico”, señaló.