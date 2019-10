Daniel Hourcade llegó a Olavarría y disertó ante gran marco de público

Daniel Hourcade, que llegó por la Fundación OSDE a la ciudad y la Municipalidad de Olavarría, basó la charla en su experiencia personal en equipos profesionales y de alto rendimiento deportivo.



“Lo que yo cuento es fácil de aplicar en la vida a pesar de que lo cuente haciendo hincapié en mis experiencias deportivas” había dicho el ex entrenador de Los Pumas que atendió a la prensa en la mañana de este jueves.



Daniel Hourcarde hizo hincapié en la reciente experiencia del rugby argentino en el Mundial, de la posibilidad de Agustín Pichot de convertirse en dirigente y de la charla que tuvo lugar en el Teatro Municipal con gran marco de público.



“Argentina no es un equipo cualquiera, es un gran equipo que tuvo un paso en falso… no puede considerarse fracaso su paso por el Mundial” comenzó diciendo para después agregar que esta competencia que no tuvo los resultados esperados deberá tener su análisis a cargo de la Unión Argentina de Rugby.



“La oportunidad que se le presentó a Agustín Pichot para ser dirigente en el ámbito mundial apostará a proyectos que alcancen al segundo y tercer nivel, es un desafío que las posibilidades sean para todos, porque él nunca quiso ser dirigente” contó en conferencia de prensa después de haberse presentado ante empresarios locales.



Hourcade que se definió como un amante de su profesión -en la actualidad alejado- afirmó que “entendí que lo que hago es importante y a veces hay que resignar cosas para ayudar desde otro lado” y pasó a explicar que sus charlas buscan dar un mensaje al mediano y largo plazo.



El ex entrenador de Los Pumas, contó experiencias personales ante el público presente y anunció antes de comenzar: “te vas a identificar sí o sí con alguna de las ideas”.



Durante más de 90 minutos, el tucumano que entrenó durante 5 años al primer equipo de rugby argentino sentenció en la presentación en la sede de OSDE que: “los demás deportes deberían tomar el concepto mismo del rugby, lograr que los chicos se sientan parte porque la competencia está bien pero no puede seguir siendo discriminativo solo para los que jueguen bien”.



“Los deportes hoy son selectivos y si no son buenos no juegan y eso le genera frustración al chico que los marca de por vida. Los chicos son inocentemente malos y muy duros” dijo y sentenció: “Si te pones como objetivo sólo ganar estas totalmente equivocado, ganar es consecuencia y todos queremos cada vez que jugamos, pero ese no es el objetivo”.



Presentación con diapositivas, charlas y anécdotas y después la posibilidad de preguntar a los presentes cerraron la presentación del ex entrenador de Los Pumas que presentó su charla sobre liderazgo y trabajo en equipo.