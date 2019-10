“Todas las noches pienso en las cosas que podemos hacer por Olavarría”

Yesica Guevara/ Ignacio Cerdera/ Alexis Grierson

Es un poco donde comenzó todo. “Acá hicimos las primeras fotos cuando fui candidato” dijo, tras la propuesta de Infoeme de retratarse frente al Monumento a la Voluntad del Hombre. Y es el reflejo, según lo que cree, de su posible intendencia, en caso de ganar el próximo domingo. Federico Aguilera tiene la voluntad de que si llega al gobierno municipal, habrá mucho por realizar y discutir.

Y valoró el trabajo realizado por su espacio: “Estamos convencidos de que a lo largo de este tiempo hemos conformado uno de los mejores equipos con técnicos y profesionales que se han sumado”. Y señaló que en la ciudad “representamos lo nuevo, ideas, proyectos, hemos marcado la agenda política en Olavarría”. Tras la visita de Alberto Fernández, el grabador se encendió y hubo repasos de todo tipo, hasta de su vida.

Su candidatura y la de Yessica Almeida tienen un punto en común que es que son jóvenes que nacieron de la pura militancia, crecieron y llegaron a encabezar una lista. ¿Lo considera un premio, un reconocimiento, un mérito?

La gente lo valora mucho y reconoce el trabajo que hemos realizado durante 10 años que es lo que me ha llevado hasta este momento, el estar siempre cercano a la gente escuchando y conociendo sus problemáticas. En mi caso soy la primera generación en mi familia que se aboca a la política, eso también es motivo de orgullo dentro mi familia y creo que tiene que ver con la participación dentro de un espacio político que fomentó la participación de los jóvenes, que le abrió la puerta en su momento a la juventud para que se haga cargo de la historia. Se me abrió ese espacio, lo aprovechamos y con el correr de los años fuimos madurando para llegar a lo que hoy somos: un gran equipo de trabajo que tiene la intención de gobernar Olavarría.

En su carrera política, hace unos días veíamos una nota que lo muestra junto a César Valicenti, incluso desde hace cerca de 10 años ¿Qué lugar ocupa el diputado?

César es un compañero que ha estado desde los inicios trabajando desde que en Olavarría empezamos a transitar este camino, forma parte del espacio político, encabeza la lista de diputados provinciales y ahí queda de manifiesto que tiene un rol importante dentro del espacio político a nivel seccional. Es un referente más que acompaña mi candidatura y está trabajando y dando lo mejor de él para que se pueda dar esta circunstancia.

En el acto encabezado por Alberto Fernández en Olavarría habló de sus sueños ¿Qué le pasa por la cabeza a pocos días de la elección?

Cuando hablé en el acto de la proyección de un sueño hablé en términos colectivos y lo dije en función de que todos los días, todas las noches pienso en las cosas que podemos hacer por Olavarría si nos toca ser gobierno. Llevar adelante gestiones y obras que le cambien la vida realmente a los olavarrienses. Llevar adelante una política de vivienda que le dé la posibilidad a cientos de olavarrienses de tener su casa propia; la posibilidad de abrir nuevamente el Matadero y que los trabajadores recuperen su fuente de trabajo; soñar con que tengamos un municipio que realmente incluya a las localidades y proyectar obras para que lleguen a cada una de ellas. Uno sueña, piensa y proyecta ese municipio de puertas abiertas, con intendente y funcionarios que caminen la calle, que estén presentes en los barrios. Un municipio con la cultura, el deporte y el arte a la vuelta de cada esquina. Son todas proyecciones que uno tiene y que se van a poder hacer realidad si se da la posibilidad de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Es algo que está latente todos los días en mi mente, pienso todos los días en lo que vamos a poder hacer si somos gobierno de Olavarría.

¿Cómo maneja la ansiedad?

A medida que se acerca el domingo 27 la ansiedad empieza a crecer. Se pone en juego mucho trabajo y creo que la solidez te la da el trayecto que hemos hecho durante 10 años y eso me da cierta espalda y me da conducta para poder manejar este tipo de situaciones. Era el último discurso, era el último acto de gran masividad antes de las elecciones (NdR: en referencia a la llegada de Alberto Fernández a Olavarría), estaba nuestro próximo Presidente y creo que era un momento muy especial para todos nosotros y por eso también desde la gestión y también desde lo emocional, le trasmití a los vecinos que nos acompañaron que era lo que yo quería y soñaba para Olavarría, porque soy un vecino más y quiero lo mejor para ellos y para mí.

¿En qué se diferencia del resto de los candidatos? ¿Por qué el votante debería elegirlo?

Estoy convencido que uno de los motivos está relacionado con que a nivel nacional y provincial va a comenzar una nueva etapa, un nuevo proyecto político para la Argentina y para la Provincia. Estamos realmente convencidos de que lo mejor que le puede pasar a Olavarría es que el próximo Intendente trabaje articuladamente y en conjunto con el próximo gobierno nacional y provincial para resolver cuestiones y problemas que se planteen en todos los ámbitos (educación, salud, seguridad) y por sobre todas las cosas para gestionar grandes obras que necesita Olavarría para desarrollarse en los barrios y localidades. El único espacio que puede garantizar esa posibilidad, somos nosotros. Alberto Fernández y Axel Kicillof vinieron a decirlo acá a Olavarría y se lo contaron a todos los vecinos.

¿Y en lo local?

En términos más locales, formo parte de un proyecto político que hace 10 años que está trabajando por y en Olavarría. Hace 6 años en lo personal que soy concejal y he adquirido experiencia en términos legislativos y administrativos en la funcionalidad del municipio, a partir de esa experiencia que me ha tocado siempre he trabajado en favor de los vecinos presentado proyectos en función de las demandas que me han canalizado. Siempre defendí sus intereses en cada uno de los debates que se dieron en el Concejo Deliberante. Creo que tengo algunas cuestiones que me valoran los vecinos que son la coherencia, siempre me mantuve dentro de un mismo espacio político a pesar de las adversidades y tener convicciones creo que es algo que no se compra sino que es algo que se tiene. Me valoran el haber trabajado durante todo el año, haya o no haya elecciones. Tenemos una impronta distintiva en la cual entendemos que cuando nos toque ser gobierno, tenemos que elegir hacia dónde direccionar las políticas públicas y la administración de los recursos. Uno de los debates centrales que vamos a dar en Olavarría es el debate fiscal y tributario. Olavarría cuenta con grandes recursos pero lamentablemente siempre los que pagan el aumento de tasas y los aumentos de impuestos son los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen.

Queremos gobernar para los sectores que más necesitan y para los trabajadores, y que los recursos que se generan se distribuyan de manera equitativa. Esa discusión nadie la dio en Olavarría, la vamos a dar nosotros.

Pensando en un contexto de crisis ¿Cómo piensa atravesar esa situación si es elegido como Intendente?

Sabemos que la situación no va a ser sencilla. Los primeros 100 días de gobierno van a ser claves y me parece que lo que suceda a nivel nacional va a repercutir en cada uno de los municipios. Lo que va a ser fundamental es el trabajo en conjunto de todos los sectores y de todos los niveles. Por eso hacemos mucho foco en la articulación con nación y provincia. Olavarría no es una isla que está afuera del contexto nacional y si al país le va bien, y si el país mejora y empieza a desarrollarse económicamente, eso va a ser positivo para Olavarría. Al mismo tiempo, va a ser fundamental la concertación con todos los niveles del Estado y con todos los sectores de la sociedad. Llevar adelante un nuevo programa de gobierno, empezar a reactivar la economía, empezar a suplir las diferentes demandas de la sociedad, va a conllevar el acuerdo con el sector industrial, con el rural, con los trabajadores, con los sindicatos, con los jubilados, con los desempleados, con los sectores de la cultura, con cada uno de los sectores que componen la comunidad vamos a tener que tener una mesa de diálogo en la cual podamos concertar las políticas a llevar adelante. Creo que Olavarría tiene condiciones inmejorables y distintivas en toda la provincia y el país que le da una posibilidad extra para poder desarrollarse y llevar adelante este tipo de circunstancias. Para poder afrontar en primera instancia la emergencia de la crisis social, para empezar a reactivar la economía a través de la obra pública y la vivienda, para empezar a fomentar y proteger la pyme para que genere trabajo y movimiento en la economía. Tenemos que poner todo de ese potencial que tiene Olavarría en concertación con todos los sectores para poner en funcionamiento el municipio. Y eso es lo que vamos a hacer.

¿Cómo podría autodefinirse, para aquel que no lo conoce?

Soy un ciudadano más, de clase media, trabajador, que conoce que es lo que vive cada uno de los vecinos. Hace 6 años que soy concejal, soy una persona honesta y ha quedado demostrado. En 6 años como concejal no incrementé mi patrimonio, tengo el mismo auto, no tengo casa propia, alquilo como cualquier vecino, no tengo causas de corrupción en mi contra y ningún tipo de denuncia. Creo que la honestidad, la coherencia y el trabajo, son valores que no se adquieren, que se tienen, y que mucha gente los pone en valor hacia mi persona. Todo eso es lo que vamos a volcar en la gestión municipal.

Estamos convencidos de que a lo largo de este tiempo hemos conformado uno de los mejores equipos con técnicos y profesionales que se han sumado. Representamos lo nuevo en Olavarría, las nuevas ideas, los nuevos proyectos, hemos marcado la agenda política en algunos debates centrales: cuando nadie discutía el tema de la vivienda ya lo discutíamos nosotros, cuando nadie discutía el tema del Matadero, ya lo discutíamos nosotros, fuimos los primeros que discutimos el presupuesto participativo, creo que hemos hecho un gran trabajo y es hora de que si los olavarrienses nos acompañan, poder volcar todo ese trabajo en la gestión municipal.

“Soy un pibe de clase media, hijo de trabajadores”

¿Quiénes son sus referentes en la vida personal y política?

Mi interés por la política surge en la escuela secundaria cuando empiezo a leer sobre historia mundial y argentina. En esas lecturas conocí los procesos históricos, sociales y comprendí que la política era un ordenador de la vida en todos los aspectos, y que en Argentina había habido un proceso político histórico que había transformado de raíz la matriz social, cultural y política, que había sido el peronismo y que había sido un proceso político que había gobernado en función de la ampliación de derechos de los sectores trabajadores, de los sectores más humildes, que había levantado ciertas banderas que a mí me identificaban ideológicamente.

Cuando ya estaba estudiando en el Instituto Terciario de Formación Docente, en la Argentina llega un nuevo proceso político que es el de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner. Veo reflejadas ciertas banderas y veo reflejada esa impronta que a mí me identificaba del peronismo. En el medio hubo una transición en la cual a mí me tocó crecer y ser parte de una generación donde la política era mal vista. Soy hijo de una generación que le tocó ver la crisis del 2000-2001 en mi adolescencia, el “que se vayan todos”, la carpa blanca, los jubilados en la calle reclamando por un aumento de haberes, el corralito, los patacones y todas esas circunstancias que desprestigiaban a la política empezó a revertirse cuando llegan Néstor y Cristina. El país empieza a salir adelante, empieza a haber nuevamente un proceso de reactivación de la economía, de ampliación de derechos y llega un momento particular –sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner- en la cual tomo la definición de volcarme a militar activamente en política, porque entendía que si tenía intenciones de transformar la realidad tenía que hacerlo participando activamente y no desde mi casa.

¿Y la personal?

Mi experiencia personal por supuesto que también tiene mucho que ver. Soy un pibe de clase media, hijo de trabajadores, mamá ama de casa es quién me ha inculcado los valores del trabajo, de la honestidad y que siempre me apoyó.

Antes de empezar a estudiar en Azul el Profesorado de Geografía, producto también de la situación familiar y económica, para costear mis estudios salí a trabajar en diferentes rubros. Trabajé en una heladería, en una ferretería, fui pizzero, me las rebusqué siempre para poder llegar a mis objetivos.

Con el correr de los años, me toca la posibilidad de ser concejal y adquiero una nueva impronta desde la función pública, eso me permitió conocer cómo se administran los recursos económicos del Municipio, canalizar las demandas de los vecinos que veía en las recorridas por los barrios, transformarlas en proyectos legislativos. Todo eso fue forjando mi intención de ser Intendente.