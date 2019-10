Macondo, Sikuris y la fiesta del Teatro Comunitario

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

En tiempos de sociedades individualistas, el teatro comunitario se construyó a fuerza de trabajo y resistencia. Esta forma de “hacer” con impronta colectiva y creativa lleva más de 35 años de desarrollo en nuestro país.



Fue Adhemar Bianchi, un director teatral uruguayo, quien dio los primeros pasos en 1983 con la formación del Grupo de Teatro Catalinas Sur. Más tarde, siguió el Circuito Cultural Barras, dirigido por Ricardo Talento.



De ahí en más, una red teatral se expandió por todo el territorio nacional y traspasó fronteras. En Olavarría se creó en 2011 el grupo de teatro comunitario “Los Bufones del Andén” perteneciente a la mutual de arte popular Macondo.



En la actualidad, Macondo se reunió con Sikuris -otra mutual de arte de importante trayectoria local- para realizar una obra de teatro que busca trabajar en aquellas memorias que los escritos oficiales tergiversaron: en este caso el tema elegido fue la llamada “batalla de Sierra Chica” encabezada por Bartolomé Mitre.



Un sábado de octubre nos adentramos en un ensayo de la obra. La escena sucede en la sede de Macondo en pleno barrio El Provincial. Al abrir la puerta, un conjunto de sonidos, personas y estímulos, nos recibe.

Las vacas… ¿Dónde están las vacas?, pregunta el director guión en mano

La imagen muestra a un grupo de actores de distintas edades en un espacio teatral que se ubica al ras del piso. Otros, sentados alrededor, siguen el desarrollo de la historia, en ocasiones apuntan diálogos o consultan sobre alguna directiva. En un extremo del salón, se escuchan los acordes de una guitarra que se prepara para intervenir.



En el teatro comunitario los vecinos y vecinas saltan al escenario para atravesar un proceso de creación y expresión, y realizar un teatro desde la comunidad para la comunidad.

Alba Mancinella, referente de Sikuris, es la autora de las letras de las canciones de la obra y de la realización de la escenografía. “Las canciones están basadas en el parte de guerra que escribe Bartolomé Mitre cuando viene acá a tratar de 'rescatar' las 50.000 cabezas de ganado que tenían las indiadas de Catriel y de Cachul”, contó.

“Mitre viene prácticamente con la batalla ganada pero no le fue bien. Se cree que por el lugar andaba también el gran cacique Calfucurá, entonces el enfrentamiento termina con la derrota de Mitre que vuelve maltrecho a Buenos Aires”, agregó Mancinella.

Lo que fueron a atacar, no era la toldería, solo rocas que tenían, una forma parecida

La obra rescata una historia local que no estaba escrita en la oficial. “Vamos por ese camino”, aseguró Julio Benítez, referente de Macondo. “La primera obra que hicimos tenía la intención de centrarnos en la historia vinculada al tren, a un tren que se perdió. Creo que vamos profundizando esta búsqueda de tomar sucesos históricos de nuestro pueblo o de la lucha que sucedió en nuestro pueblo”.

La intención es fortalecer la idea de que no hay una memoria sino que hay memorias. Detrás de esa idea vamos, agregó Benítez.

Una yuxtaposición de lenguajes artísticos se integran en el teatro comunitario y los recursos plásticos también forman parte de las características de este tipo de arte. “Estamos maravillados por la escenografía. Nosotros no teníamos ni idea del trabajo que estaba haciendo Alba (Mancinella) y la verdad es maravilloso”, destacó Lucy Iguerategui, otra de las referentes de Macondo.



“Es un momento muy feliz, estoy muy muy contenta porque naturalmente se fueron incorporando cantantes, la parte plástica… y lo vivo como una fiesta. En estos tiempos, más fiesta todavía. Llevar a cabo un proyecto cuesta y la verdad es que vamos como por un tubo”, contó.

La batalla de Sierra Chica termina con un Mitre vencido. “Es una derrota, pero en Buenos Aires lo reciben como si hubiera ganado la batalla. Así es la historia de Mitre, perdió casi todas las batallas pero para la Historia Argentina es el gran ganador”, afirmó Mancinella.

Por su parte, Iguerategui señaló las particularidades del hecho y resaltó “mirá que visionario fue, dijo: ‘yo me voy a hacer un diario y a partir de ahí voy a contar la historia que quiero’. Mirá dónde empieza en la historia de nuestro país, esto de mentir, de decir ganamos, somos los mejores, y no".

Contaron la historia de ellos, no la nuestra, aseguró Lucy Iguerategui.

La obra fue presentada para el público en general el pasado 18 de octubre en el Teatro Municipal, y volverá a realizarse el martes 22 en dos funciones para instituciones educativas. Más de 30 actores y músicos en escena llevarán adelante la historia.

Los referentes de las mutuales hablaron de la posibilidad del trabajo compartido y resaltaron la iniciativa colectiva. “El espectáculo creemos que va a ser muy lindo. Como decían los compañeros, yo estoy feliz de poder juntar el trabajo de dos mutuales. Creo que en este momento adverso que estamos pasando, con muchas dificultades es fundamental que estemos juntos, y lo hemos logrado”, sintetizó Mancinella.

“Estamos contentos de volver al Teatro Municipal, después de muchos años que no actuábamos en ese escenario pero no va ser el único”, contó Benítez y enseguida agregó el detalle de las próximas actuaciones: “tenemos en noviembre la actuación en el Tercer Encuentro de Teatro Comunitario. Nos han invitado de Sierra Chica para hacerla aunque tenemos fecha aún. Y el 7 de diciembre la vamos a presentar en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex Esma”.

El teatro comunitario persigue como objetivo entender y transformar la realidad. Vecinos y vecinas que se unen para garantizar la libertad de expresión, y poner en primer plano aquellos hechos que muchas veces fueron escondidos, distorsionados o minimizados. Porque hay voces que siguen estando ahí, esperando ser escuchadas.

Aquí estamos esta noche, otra vez para contar, todos esos sinsabores, de la historia universal.