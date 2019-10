El Torneo Clausura tiene definidos los cruces de la Reclasificación

El Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría entró en etapas de definiciones y el sábado por la noche se dieron a conocer las posiciones finales de la tabla general y los primeros cruces de Play-Off.



Terminó de disputarse la Etapa Regular del Torneo Clausura y se confirmaron los tres equipos que descansarán y quienes participarán del Reprechaje.



El Fortín fue el mejor ubicado y definirá siempre en condición de local, Estudiantes fue segundo y Ferro tercero.

Los partidos de la Reclasificación que comenzarán el 23 del mes en curso y terminarán el 28 serán: Racing vs San Martín, Embajadores vs. Luján, Loma Negra vs. Cosecha Mundial y el clásico entre Hinojo y Sierra Chica.