Federico Aguilera: “Estamos a un paso de lograr una gesta histórica”

Con una encendida alocución, el candidato a Intendente por el Frente de Todos, habló ante unas dos mil personas que llenaron el gimnasio de Racing en el acto por el “Día de la Lealtad Peronista”. En sintonía con los discursos nacionales de la jornada, valoró los esfuerzos locales por alcanzar la unidad y llamó a la militancia a convencer a los vecinos que faltan para lograr ser gobierno: “sabemos que no va a ser fácil. Pero estoy seguro que vamos a revertir la elección y vamos a ganar el 27 de octubre” sostuvo.

El candidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Aguilera, fue el único orador ante unas dos mil personas que llenaron el gimnasio del club Racing, en el marco del acto por el Día de la Lealtad Peronista realizado durante la noche del último jueves.

La importante convocatoria, brindó señales de unidad en amplios sectores del peronismo local, de cara a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre.

“No cabe un alfiler. Ha pasado exactamente un año de aquel 17 de octubre en el cual nos convocamos más de 600 compañeros en el club El Fortín y hoy somos 2000 compañeros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que son los protagonistas. Es la convocatoria más multitudinaria de los últimos años para un evento de estas características” comenzó diciendo Aguilera a los asistentes.

Destacó la presencia de organizaciones sociales, políticas y sindicales y en particular agradeció a quienes se sumaron “en la segunda etapa de la campaña porque mostraron un gran gesto de generosidad, de humildad, de lealtad. Dejaron de lado diferencias secundarias que habíamos tenido en el pasado y han aceptado el llamado o nos han llamado y hoy están presentes en pos de la unidad. Gracias Guillermo Santellán, a Adriana Capuano que no podía faltar. Al sindicato de camioneros, de municipales, transportistas , peajes y correo que se han sumado a fortalecer la unidad” enumeró.

Se refirió a la gesta histórica del 17 de octubre de 1945 “que dio nacimiento al movimiento más grande de la historia argentina” y valoró el discurso realizado por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna: “los peronistas tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que pelearnos menos y trabajar unidos para que esto no vuelva a pasar, por el bien de la patria” dijo.

Describió el escenario económico y social del país y dijo que Olavarría “no es una isla” para cuestionar las acciones del Gobierno Municipal: “es un contexto desolador. La actual situación económica y social que vive el país tiene nombre y apellido: se llama Mauricio Macri y Cambiemos que son los responsables de la situación que el pueblo argentino está viviendo. En Olavarría también se sintieron las consecuencias de este modelo económico nacional, pero también como falta de respuesta del gobierno municipal a estas problemáticas. Sabemos de la situación difícil que atraviesan las pymes, comercios, la situación de las familias en los barrios que no llegan a fin de mes, la falta de empleo, de políticas inclusión, de viviendas” dijo.

En esta línea ironizó sobre “algunos candidatos, quieran esconder a sus candidatos nacionales de la cartelería. No los pongan en la folletería o doblen las boletas todos sabemos quién representa a Macri en Olavarría” dijo.

Afirmó que desde el 2018 “el Frente de Todos marcó la agenda política de las necesidades de los vecinos. Pusimos en agenda la dificultad que tenía Olavarría por no tener un matadero municipal, la necesidad que Olavarría cuente con un programa municipal de viviendas, la emergencia social y pedimos la creación de un fondo social, las demandas de las localidades, el pedido de descentralización de los centros de salud. Cuando algunos no querían hablar de estos temas y había otros que no sabían si iban a ser candidatos nosotros caminábamos los barrios, escuchamos a los vecinos y elaboramos las propuestas necesarias” advirtió.

Luego dio un sentido llamado a la militancia para poder revertir la elección local: “vamos a ganar el 27 de octubre, estamos a una escasa diferencia. Quiero pedirle a cada uno de ustedes salir a buscar a dos vecinos que no nos hayan elegido y que se sumen a este proyecto, porque es la mejor elección para Olavarría. Tiene que haber dos mil compañeros en la calle convenciendo en todos los ámbitos. El Frente de Todos es la opción que nos va a llevar a construir la Olavarría que nos merecemos”.

Sabemos que no va a ser fácil pero estamos a un paso de lograr una gesta histórica y que el peronismo vuelva a ganar en Olavarría

Pidió el acompañamiento “de todos los sectores y de toda la ciudadanía” y remarcó: “Vamos a interpelar a cada vecino. Ser olavarriense, querer a Olavarría, querer a sus vecinos es el único requisito que le vamos a pedir a los vecinos para que voten a nuestra fuerza política" expresó.

Nadie llega solo, vamos a hacer esto de forma colectiva

En el cierre aseguró que “a partir de hoy empieza una nueva etapa para Olavarría, se sientan las bases para la unión del peronismo de Olavarría que esperábamos hace treinta años” concluyó Federico Aguilera.