Más de 30 partidos para el 1º Encuentro Nacional de Formativas

Entre el viernes y el domingo se realizará un multitudinario encuentro formativo en las instalaciones del Parque Guerrero.



El Encuentro Nacional de Formativas está reservado para las categorías U15 y U17. Del mismo estarán participando clubes de la Asociación de Básquet de Olavarría, Círculo Penitenciario de La Plata y Remeros de Uruguay.



Con una organización y una planificación iniciada hace ya varios meses, la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes tiene todo definido para la realización del Encuentro Nacional de Formativas que se desarrollará en el Parque Carlos Guerrero entre el 18 y 20 de octubre.



“Se planificó un torneo de 8 equipos por categoría por ser el primero, para ser cautos y hacerlo de buena manera. Priorizamos la buena organización y dinámica del torneo y no tener muchos equipos y que se nos desborde”, indicó Facundo Correa coordinador del básquet formativo “albinegro”.

En la categoría U15 estarán jugando Estudiantes Negro, El Fortín, Círculo Penitenciario, Chacarita de Azul, Racing, Pueblo Nuevo, Estudiantes Blanco y Remeros de Uruguay. En tanto que en U17 lo harán Pueblo Nuevo, Estudiantes Negro, Círculo Penitenciario, El Fortín, Chacarita, Ferro Carril Sud, Estudiantes Blanco y Remeros.



Los equipos fueron divididos en dos grupos (Negro y Blanco) de cuatro, donde jugarán todos contra todos. Luego se enfrentarán los 1º vs. 1º, 2º vs. 2º, 3º vs. 3º y 4º vs. 4º, para definir las posiciones finales.



El certamen se desarrollará íntegramente en el Parque Guerrero ya que se utilizarán cuatro canchas; el Maxigimnasio, el Minigimnasio y dos en el Macrogimnasio. Los partidos comenzarán el viernes 18, a las 16:00 y se extenderá la actividad hasta las 22:00; el sábado desde las 10:00 hasta las 19:00 volverán a las canchas y finalizar la actividad deportiva se realizará la fiesta de apertura/clausura del evento.



En tanto que el domingo, desde las 10:00, se estarán realizando los cruces definitorios; las finales serán a las 14:30 en U17 y a las 16:00, en U15.



Fuente: prensa CAE