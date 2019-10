hi race

Poco menos de una hora y cuarenta minutos necesitó el hinojense Mauricio Olivera para quedarse, por segundo año consecutivo, con el triunfo en la Hi-Race y tras su arribo dialogó con la prensa.



“Pensé que venía segundo, pero cuando estaba llegando me dijeron que Luengo corría 15K así que muy contento, salí a hacer mi ritmo y lo disfruté” comenzó diciendo Olivera para después agregar -entre lágrimas-: “Se corrió bien y lo disfruté pero ahora tengo que irme a la fábrica que me dieron un permiso para poder venir”.



El destacado atleta de 39 años agradeció a su familia por el apoyo y afirmó que “son ellos lo que se suben hoy al podio” y además de la metáfora fue real ya que sus dos hijos completaron los 8 kilómetros entre los primeros lugares.



“Más no puedo pedir” recordó “Mauri” que asombró a propio y extraños a declarar que durante meses pensó en dejar la actividad “a pesar de que lo disfruto hay presiones extras, no me da mucho tiempo y estoy acá por el apoyo de mi familia”.



Después de destacar el recorrido a través de sierras de la localidad, el atleta sentenció: “cada carrera tiene su condimento especial, hoy venía bajón pero me mentalice en que puedo hacerlo y corrimos nada más”.



Tras el abrazo familiar de los Olivera y varios minutos después llegó al globo la primera Dama de la mayor de las distancias y también dejó su parecer sobre la 9º edición del “Desafío Sierras Bayas”.



Fernanda Martínez llegó a Olavarría para ser parte dela Hi-Race en plena preparación para el Mundial que tendrá lugar en Villa La Angostura: ”quería correr esta carrera porque hace tres meses que vengo entrenándome para Villa La Angostura y quería tener algo previo”.



La ganadora de los 25K en Damas destacó la organización: “me gustan estas carreras, porque tengo la posibilidad de entrenarlas y me siento en mi terreno, excelente organización, en todo momento gente que indicaba camino y daba agua y comida” y agregó que "la última parte de la carrera donde entramos a una cantera fue lo más lindo, pero la verdad es que no voy chusmeando mucho, voy concentrada”.

Para finalizar, concluyó en que la carrera "me encantó de principio a fin”.