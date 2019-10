Testimonio de los vecinos en el #SiSePuede

En la llegada de Macri a la ciudad, en el marco de las marchas por el “sí se puede” vecinos dialogaron con Infoeme y algunos, con mucha efusividad, comentaron sus sensaciones de cara a la elección del 27 de octubre y también a la visita no sólo del presidente, sino también de Vidal y funcionarios nacionales y provinciales.

Stella Maris, por ejemplo, comentó que está “emocionada” dado que “es algo que queremos los Argentinos de ley, no volver atrás, volver por una República más buena, sin corrupción y que todos estemos unidos. Que se termine la división porque es injusta. Los argentinos queremos paz, queremos vivir bien, aunque nos cueste en este momento yo sé que vamos a salir con Mauricio”.

Además, señaló que “vengo siguiendo a Galli y estoy apoyando a través de las redes a Galli, Vidal y a Mauricio”. Agregó, sobre la gobernadora, que “Vidal es una gran gobernadora que no debemos perder. Si somos un poquito inteligentes y vemos las obras que se hizo y en 4 años no se puede hacer todo lo perdido en 30”.

Una vecina de Neuquén, Marcela, señaló que viajó hasta Olavarría para “acompañar al Presidente”. Con respecto a la marcha en su ciudad, de días pasados, dijo que “estuvo bastante lindo, tuvimos algún problemita con los gremios pero la misma gente los empezó a correr y desaparecieron”.

“Estoy re contenta, no sabía que iba a estar Vidal, me enteré recién” dijo, indicó que esperaba mayor convocatoria y deseó: “Esperemos que la gente no tenga miedo y participe”.