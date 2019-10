Desafío Eco: Presentaron a “La Galerita” 

En la previa de lo que será el Desafío ECO YPF 2019, presentaron el vehículo “La Galerita” que fue pensado, desarrollado y construido por jóvenes estudiantes de las escuelas de Educación Técnica Nº1 “René Favaloro” y Técnica Nº2 “Luciano Fortabat” y serán ellos los que participarán de esta experiencia que tendrá lugar el 30 de noviembre.

El intendente Ezequiel Galli acompañó la presentación de “La Galerita”, que se realizó este viernes por la tarde en el predio de la Sociedad Rural.

El director de la Escuela Técnica Nº2 Diego Cunioli, agradeció la presencia del Intendente, de autoridades educativas y público en general, remarcó que “para nosotros hoy es un día más que especial, porque vamos a presentar en sociedad el vehículo que venimos armando con mucho esfuerzo, que Ezequiel denominó La Galerita”.

Contó que son 6 chicos los que participarán de la competencia y que en la presentación de esta tarde estuvieron todos aquellos que formaron parte del proyecto.

El equipo estará conformado por: Emiliano Lerchundi (mecánico, Técnica 2), Rocco Fernandez (mecánico, Técnica 2) y Juan Girart (mecánico – Técnica 1).

También serán tres pilotos mujeres –según Cunioli “por el momento el único equipo que presenta tres pilotos mujeres” – que son: Pilar Brandan (Técnica 1), Daiana Acosta (Técnica 2), Noelia Biscay (Técnica 2) y Sharon Salazar (técnica 1) como piloto suplente.

“Esto fue posible gracias a la intervención de Ezequiel que nos facilitó los medios para fabricar el vehículo, también gracias a Julio Valetutto que fue intermediario en esto y nos abrió la puerta. Contamos con el asesoramiento de pilotos locales como Nicolás Pezzucchi y Josefina Vigo que se han entusiasmado tanto o más que nosotros con el armado del auto. Vamos a estar eternamente agradecidos”, concluyó el director de la Escuela de Educación Técnica Nº2.

Desafío ECO es una competencia única con autos eléctricos de emisión CERO, diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de la Argentina. Los ganadores de la competencia en este año 2019 pasarán a representar al país en la competencia internacional, que se desarrollará en Europa.

“Dijiste algo que me dejó pensando que me gustó mucho: agradeciste a las familias porque los chicos habían estado mucho más tiempo en la escuela del tiempo que tenían que estar. Eso es lo más importante. Cuando uno vincula la educación con algo como el Desafío ECO, que los chicos puedan aprender de esta manera y se puedan involucrar tanto en un proyecto que los haga quedarse dentro de la escuela, lo hace maravilloso. La educación, siempre lo decimos, para nosotros es prioridad en la gestión y por eso decidimos apoyar este proyecto que me pareció espectacular”, señaló el intendente Ezequiel Galli.