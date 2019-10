Vecinos del barrio Paulownia sostienen el reclamo

Una explosión en una fábrica de agroquímicos ocurrida días atrás en Mercedes, provincia de Buenos Aires, puso a vecinos y vecinas del Barrio Paulownia, nuevamente en “máxima alerta”.

Mediante una nota dada a conocer a los medios locales, indicaron que “mientras los estudiosos y defensores del medio ambiente muestran la negligencia y los encubrimientos que se produjeron tras el hecho que dejó el saldo de un muerto e innumerable cantidad de personas afectadas por las emanaciones tóxicas, la Secretaría de Gobierno del Municipio de Olavarría cambia la categoría de la autorización de la empresa de agroquímicos Rindes y Cultivos S.A. , para que pueda seguir funcionando, en el corazón del barrio”.

“Existen dos hechos sobre los que es necesario tomar conciencia. Por un lado, el terrible suceso de la ciudad de Mercedes acontecido el pasado 27 de setiembre. Este hecho lamentable nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos, pero principalmente sobre el valor de la vida –no solo de la vida humana- y la valoración que de ella hacen los gobernantes y funcionarios que certifican con su firma decisiones que están reñidas con el sentido común y con la ética. Observando el desastre ambiental producido y los riesgos que conlleva el tratamiento y manipulación de estos productos, no podemos menos que preguntarnos ¿en qué lugar del planeta pensarán, los gobernantes, ver crecer a sus hijos protegidos de los riesgos a los que exponen al resto de la ciudadanía?”

En base a una nota periodística, mencionan que una especialista “hace muchas preguntas inquietantes, algunas de las cuales venimos haciendo desde hace rato al actual gobierno municipal de Cambiemos encabezado por Ezequiel Galli: ¿Se hicieron estudios ambientales antes de definir la Ordenanza 4074/17 y ratificarla con su veto, dos años después en agosto de 2019-, sin profundizar en los riesgos que sobre la vida de la población del barrio Paulownia tiene la norma? Si así fue ¿Quién descartó el impacto que sobre la salud tiene tal decisión? ¿Se han realizado análisis a los pobladores, para saber si existen emanaciones o derrames producidos en el depósito de agroquímicos ubicado en la Av. Pellegrini al 5400?” expresaron.

'¿Están en conocimiento el resto de los vecinos de Olavarría, de que el citado inmueble no puede funcionar donde está ubicado, porque las leyes provinciales establecen que….' ironizaron.

Por otro lado, “de modo concomitante con la terrible situación de Mercedes, el gobierno municipal a través de la funcionaria Adriana E. Cruz, directora de habilitaciones, rectifica la habilitación “grado 4” con que comenzó a funcionar la empresa mencionada, bajándola a la categoría “grado 3”, pero sin que se modifique en nada la actividad que desempeña ni el contenido de los productos que manipula y comercializa. Cabe señalar, claro está, que la categoría “grado 3” permite su funcionamiento: entonces, con el cambio de “solo un numerito” se resuelve el problema de la empresa.¿Y la salud y la vida de los vecinos? Pareciera que de eso, este gobierno no se ocupa… Entonces, cuando el campo de la política no nos cobija, no nos incluye, no nos cuida, no nos queda otro camino que la Justicia” concluye la nota.