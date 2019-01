Víspera de Reyes: ¿Cómo llevar adelante la difícil tarea de elegir juguetes?

Si bien comprar un juguete no supone una tarea difícil, hoy en día lo es, la avasallante oferta en cada festividad lo hace un arduo trabajo, no sólo por no saber qué elegir, sino por buscar aquello que favorezca su desarrollo.

Los juguetes se recomiendan y sugieren por etapa evolutiva, lo que resulta muy práctico, pero para ahondar un poco más en el tema desde Infoeme consultamos a la Psicóloga Infantil, María Muro, que dio varios consejos para la hora de comprar.

En primer lugar explicó: “El juguete y el juego en sí, son elementos de estructuración, de constitución subjetiva, el niño cuando juega, explora, elabora, crece y aprende”.

Sobre ello, manifestó la importancia del espacio que brindan los padres o cuidadores primarios para el ocio “Hay que dejar a los niños poder jugar y explorar con el objeto que tengan al alcance, ya que aquellos que tiendan a prohibir el acceso a algún objeto, lo único que hacen es entorpecer la exploración en sí”.

“ Los niños a través del juego elaboran situaciones, procesan, aprenden, incorporan . Un niño que ve a su mamá o papá cocinar va a imitarlo y eso es una conducta exploratoria, de elaboración, incorporación y aprendizaje”, destacó la profesional.

Sin duda y ante lo mencionado anteriormente resulta de gran importancia la posibilidad de exploración del niño o niña y ante esto resaltó: “Sugiero que el niño tenga la posibilidad de exploración, cuanto más libre sea ante la elección bienvenido sea”.

María hizo referencia al tiempo de ocio y juego como un “proceso de adquisición” el cual explicó de la siguiente forma: “Que los chicos puedan jugar solos es todo un logro que inicia en presencia del otro, luego el otro habilitando un espacio, después jugando en paralelo en presencia o ausencia del cuidador primario y posteriormente está la posibilidad de imaginar, crear y jugar”.

En el caso de los bebes indicó “necesitan tiempo de piso, de estar, de pelota, que vaya y venga, de causa efecto con el otro. Eso es lo que necesitan los más pequeños”.

Frente a lo que genera en los chicos el juguete y los juegos es necesario e importante tener en cuenta ciertas recomendaciones al momento de comprar un objeto, por eso María Muro dio varios consejos a tener presentes.

La elección inicia en un pedido, por eso la Psicóloga destacó: “Uno de los puntos importantes a la hora de elegir un juguete es poder escuchar el pedido de los chicos”.

Ante la gran oferta es importante saber qué comprar y sobre ello dijo: “Hay objetos que generan una especie de fascinación, que hacen muchas cosas, hacen todo solo, acá hay un proceso de niños fascinados y en una posición muy pasiva. Es importante que con ese objeto se pueda armar algo para que se desarrolle el imaginario”.

“Lo que advierto es que uso se le va a dar al objeto, la cuestión es poder proyectar con la elección su uso, si va a generar una posibilidad de creatividad” señaló la profesional.

María detalló las preguntas que los padres, cuidadores, abuelos, tíos y amigos tienen que hacerse antes de seleccionar el regalo “¿qué uso se va a hacer de ese objeto?, ¿va a poder jugar?, ¿va a poder crear?, ¿va a poder imaginar?, o ¿va a ser un objeto de observación?”.

Finalmente, María Muro brindó una reflexión “Muchas veces los papás nos encontramos con sentimientos ambivalentes debido al trabajo, los tiempos acelerados y cuando un niño pide tal cosa hay que comprárselo y en realidad uno tiene que poder pensar, evaluar qué es lo que consideramos mejor para el niño, si no tiene la mejor pelota no pasa nada, hay que regalarle lo que se puede, bajar las expectativas del consumo y entender que lo más importante es el acompañamiento “.

En la previa de esta especial fecha, desde Defensa al Consumidor Municipal emitieron una serie de recomendaciones sobre el mismo tema.