Luján confirmado y la forma de disputa también en el ámbito local

La temporada 2019 del fútbol liguista fue dividida en dos torneos, el primero de ellos se pondrá en marcha el 17 de febrero y en la primera fecha tendremos el clásico Estudiantes y Racing.



Luego de la confirmación de Luján en Primera División y Reserva, quedó definida la forma de disputa de los torneos 2019. La temporada fue dividida en Apertura y Clausura, cada uno de los certámenes tendrá una Etapa Regular y Play-Off.



La primera fase se jugará todos contra todos, donde los tres primeros clasificarán a los cuartos de final y el resto irá a la reclasificación; avanzarán a la siguiente fase los cuatro ganadores y el equipo eliminado mejor ubicado en la etapa regular.



A diferencia de años anteriores, las llaves de Play-Off quedarán predefinidas, no habrá reordenamiento tras cada fase, y no existirá la ventaja deportiva, solo habrá ventaja de localia. Todos los cruces eliminatorios serán con partido de ida y vuelta y en el caso de que el ganador de la etapa de todos contra todos no sea el ganador del Play-Off habrá una Súperfinal.



Para determinar al representante de la LFO en el Torneo Federal Regional Amateur 2020 se jugará una final anual entre los ganadores de ambos torneos; obviamente que si un club gana ambos este será quien dispute el certamen que organiza el Consejo Federal.



La primera fecha del Apertura, que se jugará el 17 de febrero, tendrá los cruces Estudiantes – Racing, Loma Negra – El Fortín, Embajadores – Ferro Carril Sud, Luján – Hinojo y Cosecha Mundial – San Martín, quedando libre Sierra Chica. La próxima semana se entregará el fixture y ahí quedará oficializado.



Por otra parte, en la próxima reunión del Departamento de Fútbol Menor se definirá la forma de disputa de los torneos de las categorías formativas y de Alevines. Hasta el momento Racing, Estudiantes, Embajadores, Ferro Carril Sud, El Fortín, Loma Negra y Atlético Hinojo confirmaron que ingresan con las cinco categorías; es decir Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima. Mientras que San Martín no tendrá Octava y Sierra Chica presentará Sexta, Séptima y Décima. En tanto que, el Club Luján no asistió a la reunión por lo que no se sabe cuántas categorías presentará.



Los clubes Estudiantes, Hinojo, Racing, El Fortín, Ferro Carril Sud y Embajadores anunciaron que están en condiciones de presentar un segundo equipo en la Séptima (2003-2004) por la gran cantidad de chicos que tienen; los cuatro primeros ya lo confirmaron, los dos últimos lo harán en los próximos días.



