Batucada Femenina “Som das mulheres”: el empoderamiento a través del arte

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

“No importa tu profesión, ni tu manera de vestir, ni tu edad, ni tu concepto de moda, ni tu estatus social o económico, ni tus pertenencias. No importa si sos flaca, chueca, tenés granos, rollitos 'de más', ni tus posibilidades financieras. Solo importa que tengas ganas de sumarte a este grupo imperfecto de mujeres que aman hacer samba”. Es el texto de la convocatoria que se puede leer en el grupo de Facebook de la batucada.

La batucada “Som das mulheres” es una de las agrupaciones artísticas que participará de los Corsos Oficiales 2019 los días 8, 9 y 10 de febrero en el corsódromo “Gabriel Antonio”.

Romina Pérez, directora de la batucada contó a Infoeme que después de dos años vuelven a las pistas con la temática de “Tribu Guerrera” en representación de la mujer de hoy, de la mujer en lucha constante.

“Som das mulheres” es un espacio que fomenta la inclusión y que tiene puntos de comparación con la temática de “tribu”. “Acá nadie va ser discriminado. Ni porque te gusta una persona del mismo sexo o porque sos gorda o porque tenés una discapacidad. Entre nosotras mismas siempre tenemos una palabra de afecto y de aliento".

Es emocionante porque nos contenemos, nos ayudamos. Estamos todas pendientes de la otra.

Existe un trabajo de reencuentro a nivel físico, emocional y artístico. “Es complicado porque por ahí las chicas piensan que tienen que tener algún conocimiento de música o un cuerpo 90-60-90. A veces me siento a pensar qué puedo decir para que el mensaje llegue a esa mujer que soñó toda la vida con ser parte”, señaló Romina.

En cuanto a la presentación estética del espectáculo contó que hay “libertad de vestuario” justamente para que las mujeres no se vean limitadas en ese aspecto: “Planteamos una temática y a partir de ahí se hace la confección del vestuario”.

La lucha contra los estereotipos

Romina cuenta con una larga trayectoria vinculada a la danza y la batucada. “Veía que el hombre era el que se colgaba un instrumento y la mujer bailaba. Me pasó que empecé a cuestionar eso, a pensar que me encantaría que una mujer tome un instrumento”.

Y así empezó la batucada femenina. Con 6 o 7 integrantes de un grupo de danzas brasileras e inspiradas en un video musical de Daniela Mercury en el que tocaban mujeres. Hoy son alrededor de 40 integrantes, cumplieron 6 años de formación el 30 de noviembre y lanzaron una convocatoria para que niñas también participen del grupo.

“En Olavarría hubo una aceptación muy linda de parte del resto de las agrupaciones aunque también notamos la mirada machista reflejada en comentarios del estilo ‘Ah mirá, son mujeres y tocan bien’”, señaló Romina.



Anécdotas como esa hay miles. “El otro día me pasó de ir a un negocio frente al lugar en el que tocamos y que me preguntaron de qué agrupación éramos. Cuando le conté que somos una agrupación de todas mujeres me dijeron 'tocan re bien por ser mujeres'”.

La batucada continúa con sus ensayos de 3 a 4 veces semanales en el parque Eva Perón. Construyen lazos que se afianza con el ritmo del tambor. Como dice Romina: “Nosotras ganamos por salir de casa y animar a otras mujeres a que lo hagan”.