La semana política: candidatos, charlas y un verano caliente

Desde el vamos, todos tenían en claro que no iba a ser un verano tranquilo. Y los hechos lo corroboran: mientras los prácticamente candidatos a intendente Ezequiel Galli, Federico Aguilera y...casi casi José Eseverri se mueven a paso firme, el mapa político gira en estos tres nombres. ¿Habrá más candidatos? Si, claro. Pero hoy por hoy, el escenario se plantea en una “elección de tres”. ¿O habrá polarización?

El tema político que tiene variada discusión (aunque no mucha repercusión general) es el adelantamiento de las elecciones provinciales de las nacionales. Todavía se encuentra en materia de investigación en la Legislatura bonaerense, pero el gobierno provincial lo analiza por su lado. Incluso, el dictamen de la bicameral no es vinculante. ¿Qué decidirá el Ejecutivo provincial? Pareciera que dejar todo como está.

Macri y Vidal se mostraron juntos esta semana que pasó y desde el seno mismo del Ejecutivo bonaerense confiaron a Infoeme que “hoy es casi imposible adelantar, acá vamos todos en equipo”. Todo parece indicar que no habrá sorpresas, pero entre tanto cambio y movimientos de último momento...a no cantar victoria.

En este escenario, ¿con quién polarizará Galli? Se especulaba con un natural “mano a mano” con Aguilera (sin el adelantamiento) por una cuestión natural vinculada a Macri vs Cristina en Nación. Si se adelantan ¿la polarización es con Eseverri, por análisis de gestiones locales? Durante esta semana, el intendente cruzó llamativamente al ex jefe comunal subiéndolo al ring electoral. ¿Mientras más, mejor? Eseverri, por ahora, sigue mudo.

Bueno, mudo porque no ha hablado públicamente. Pero no en actitudes y en lo que señalan sus voceros: en este tiempo, Eseverri profundizó con cenas y charlas el diálogo con “sectores desencantados de Cambiemos” y ahora sumó a “gente vinculada a la salud, algunos radicales y peronistas que no están conformes con el rol de Federico Aguilera”.

¿La lista sigue? Los voceros se animaron, incluso, a señalar que “gente del riñón de Galli nos aporta datos e ideas, molestos con la no escucha y el rumbo que está tomando el Gobierno local”. Pareciera algo descabellado, de no ser porque algunas fuentes vinculadas al sector municipal confirmaron, al menos “unas charlas informales sobre temas de gobierno”. Traducido: charlamos, pero no es para tanto.

La candidatura de Eseverri pareciera ser un hecho. Tal es así, que también mantuvo (y mantiene) un diálogo fluido con Juan Manuel Urtubey, que será candidato a presidente, ¿y que compartirá boleta con el ex intendente? De esto se despega una última pregunta, ¿estará presente en la llegada de Miguel Ángel Pichetto? Según se comentó, hay eseverristas en la organización, e incluso se mencionó un nombre que se lo vinculaba a otro sector: el de Eva Cura, mucho más cercana al PJ. ¿Habrá más peronistas que apuesten por Eseverri hijo?

Mientras el eseverrismo arroja novedades -fuertes, algunas- desde Cambiemos pareciera que todo marcha con relativa tranquilidad: Galli salió a mostrar su gestión de manera fuerte, no sólo con obras en general sino que con un particular énfasis en la infraestructura de educación.

Además, es una “estrategia” que se vio en toda la Provincia: funcionarios y dirigentes recorrieron avances en pintura, en arreglos, en desarrollo de escuelas y jardines. Si son obras, claro, que sean para bien. Pero pensando en lo estrictamente político: ¿será el “caballito de batalla” de Galli en la búsqueda de la reelección? La obra pública tendrá protagonismo en 2019.

En Unidad Ciudadana y en el PJ, las cosas siguen tal como terminaron el 2018: tensas. Algunas fuentes, prácticamente de manera espontánea, indicaron a Infoeme que cayó muy mal el faltazo de Federico Aguilera a la “contracumbre” del PJ que se reúne en paralelo con la bicameral que busca analizar el desdoblamiento de elecciones.

Lo curioso, según dijeron, es que teniendo en cuenta de que se desarrollaba en Azul, y tenía participación de decenas de presidentes del peronismo en la Provincia, e incluso el titular bonaerense Fernando Gray, el titular del PJ local decidió no asistir.

Tras este hecho, y en paralelo, surgió un fuerte rumor que daba cuenta de que un sector de la dirigencia le solicitaría, a Aguilera, la renuncia como Presidente del PJ Olavarría. ¿Quién asumiría en caso de que esto suceda? El concejal Germán Aramburu.

Desde el kirchnerismo, en consulta con este medio, pidieron “prudencia” en esta interna y dejaron en claro que hay que “enfocar los esfuerzos en el momento del país”, catalogado como “en crisis”.

Pasaron 27 días de la última columna, donde el intendente Galli dejaba sus deseos para el 2019. Y pasó mucha agua debajo del puente. Tanta, que la actualización fue larga. Queda mucha tela para cortar. El año será largo.