Olavarrienses pidieron parar con los tarifazos en la ciudad

En la tarde de este jueves, y en paralelo con la caída del sol, al menos 300 personas se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad pidiendo “parar con los tarifazos” en una marcha organizada días atrás por agrupaciones sindicales y políticas.

Con la presencia de dirigentes tales como César Valicenti, José Stuppia, y gremios como CTA, CGT, Trabajadores Municipales y Suteba, un buen número de vecinos asistió para dar cuenta del “hartazgo” de las constantes subas en los servicios públicos con énfasis en el Gas y la Luz.

En diálogo con Infoeme, una de las asistentes, Ethel, indicó que “vine porque los tarifazos me tienen cansada. La verdad que toda la gente está muy mal, no solamente yo. Vengo a apoyar a los demás también. No se puede seguir más de esta manera con semejantes subas. El gas vino cualquier cantidad, ahora, ¿qué se puede esperar? En invierno, ¿cuánto vamos a pagar?”

“No pertenezco a una agrupación política. Solo vengo a apoyar el reclamo, y quiero manifestarme en contra del gobierno” agregó.

Sandra, por su parte, valoró que “la gente se acerque. Creo que tenemos que participar, es la única forma que podamos lograr un cambio. Si no nos involucramos, no nos comprometemos, si nos quedamos solamente en casa con que las cosas están caras, que no se puede, así no llegamos”.

Cerró señalando que “en la marcha por femicidios logramos tres cuadras y media de mujeres marchando. Creo que la sociedad tiene que despertar. Porque nos van a pasar por arriba”.

Mónica agregó a estos aportes que “se tiene que terminar el tema de los tarifazos. La gente ya no puede vivir, no lo hablo en lo personal. Tienen que escuchar al pueblo. El gobierno no los escucha”. Jorge, que estaba a su lado, dijo que “es un gobierno que no va con lo que pide el pueblo. Tiene los ojos cerrados. A la gente no se le puede meter más la mano en el bolsillo. No sé hasta qué punto vamos a llegar. Necesitamos que el gobierno cambie de capítulo. O si no que se vaya”.



Parte del documento que se leyó al finalizar la marcha indicó que:

“Hoy 24 de enero Olavarría le dice NO A LOS TARIFAZOS. La quita de subsidios y los aumentos de tarifas han sido una política constante y sostenida del gobierno de Macri a favor de las empresas, quienes han visto abultadas sus ganancias en proporciones escandalosas.

Los argentinos venimos soportando, en el período comprendido entre noviembre del 2015 a noviembre de 2018 aumentos de las tarifas de los servicios públicos que en el caso de la electricidad oscilan entre el 1053% y el 2388%, dependiendo del consumo familiar, y para el caso del gas, entre el 462% y el 1353% dependiendo también del segmento de consumo”.