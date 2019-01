Procrear: “Olavarría no escapa al déficit habitacional de Nación”

El programa Procrear abrió la inscripción de aspirantes con el fin de adquirir un crédito para acceder a un lote de los 175 disponibles en Olavarría para construcción de vivienda.

Martín Endere, director de Regularización Dominial habló con Infoeme y señaló que “es una excelente noticia. Nosotros sabíamos que desde Nación se estaban pensando diferentes alternativas para esos lotes que son un remanente del viejo Procrear”.

Los lotes están ubicados en el barrio Pickelado en el sector comprendido por las calles Av. Daniel Marquez, Gral. San Martín, Av. Alberdi y Av. Del Valle, y cuentan con los servicios de agua, electricidad, alumbrado, gas y cordón/cuneta.

El funcionario local aseguró que reciben consultas a diario sobre la posibilidad de adquirir un lote y en esta propuesta “la accesibilidad depende del ingreso pero estamos hablando de 84 cuotas en un caso y de 60 cuotas en el otro”.

Además detalló que se utiliza el sistema UVA: “al momento en que se fijan las cuotas eso se traduce a UVA’s (Unidades de Valor Adquisitivo) y de esa manera se establecen las cuotas. Va a llevar una tasa de interés subsidiada que por lo tengo entendido va a rondar en 3,5%”.

Por el momento lo que se está realizando es la inscripción a través de la web. Allí se debe completar un formulario y a partir de ahí se realiza un cruzamiento de datos se va haciendo la pre selección de las personas en condiciones de participar del sorteo.

Déficit habitacional

“Olavarría no escapa a lo que es el déficit habitacional de Nación”, afirmó Endere y agregó que “desde hace un tiempo tanto Provincia como Nación vienen insistiendo en la condición de que los lotes cuenten con los servicios”.

Este requisito lo cumple el Pickelado. Urbanísticamente “es un barrio preparado ya desde la generación del suelo. Cuenta con los servicios, la subdivisión correspondiente y está en condiciones de poder asignarse un lote a cada una de las personas y eso permite que el día de mañana la persona pueda tramitar su escritura, pueda en todo caso hipotecar y acceder a un crédito”, contó Endere.

Desde la visión municipal el Pickelado es un barrio en crecimiento debido a que los lotes a sortear son terrenos que se integran a un barrio que “no solamente cuenta con las 120 viviendas que se entregaron el año pasado sino que también está lo que se llama Pickelado Procrear”.

Respecto a la posibilidad de concretar otros barrios, Endere afirmó que “tenemos la vocación de generar cosas nuevas, hay realizadas presentaciones administrativas pero en una Provincia tan grande como la nuestra hasta no tener una confirmación no podemos generar expectativas con un tema tan sensible como lo es la vivienda”.

Además destacó lo realizado durante el año pasado “el 2018 ha sido un año en el que se pudo completar la totalidad de la adjudicación del barrio Pickelado y se retomó el barrio Uocra”, finalizó.