Nueva cartelera en Flix Cinema Olavarría

Año Nuevo, cartelera nueva. Flix Cinema Olavarría renovó sus propuestas y te espera para disfrutar de variadas opciones.

Estarán vigentes desde este jueves 3 hasta el miércoles 9 del corriente mes. Hay para todos los gustos, mirá:

WIFI RALPH 3D (EE.UU / Infantil / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 16:15 HS (2D) 18:15 HS (3D) / 20:15 HS (3D) / 22:15 HS (3D)

6 años después de los eventos de Ralph: el demoledor, Ralph deja atrás la galería de videojuegos de Litwak y entra en el inexplorado, expansivo y emocionante mundo de Internet. Ralph y su ahora amiga, Vanellope von Schweetz, deben arriesgarlo todo al viajar a la web en busca de un repuesto para salvar el videojuego de Vanellope, “Sugar Rush”. Ralph y Vanellope se embarcan en una misión muy difícil en la que tienen que confiar en los ciudadanos de Internet, para que les indiquen el camino. En su búsqueda, se encuentran con una emprendedora de sitios web llamada Yesss, que es el algoritmo principal y el corazón y alma de “BuzzzTube”, la página web que marca tendencias.

LA MULA (EE.UU / Drama / +16)

TODOS LOS DÍAS: 22:30 HS (Sub)

Earl Stone, un octogenario solitario, sin dinero y a punto de perder su negocio, recibe una oferta laboral para la cual solo debe manejar. Es bastante fácil, pero él no sabe que acaba de aceptar ser transportador de drogas para un cartel mexicano. Y lo hace bien; tan bien, que su cargamento crece de forma exponencial, y le asignan un encargado. Pero esa persona no es la única que lo controla: la mula nueva y misteriosa también llama la atención de Colin Bates, un agente implacable de la DEA. Así, Earl comienza a superar los problemas financieros y también a sentir el peso de los errores que cometió en el pasado, y no se sabe si tendrá tiempo para arreglarlos antes de que lo atrapen las fuerzas de seguridad o las del cartel.

BUMBLEBEE 3D (EE.UU / Aventuras / +13)

TODOS LOS DÍAS: 16:30 HS (3D Dob) / 18:30 HS (3D Dob) / 20:30 HS (3D Sub)

Escapándose en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un desarmadero cercano a una playa de California. Charlie, de 18 años y buscando su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee destruido y con las consecuencias de la guerra encima.