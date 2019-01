Alertan por posible estafa a jubilados en la ciudad

En la tarde de este sábado, lectores de Infoeme se comunicaron para dar cuenta de lo que catalogaron como “un intento de estafa a jubilados”. Llamaba un presunto abogado, ofrecía asesoramiento en el cobro de un retroactivo por la “Reparación Histórica” de Anses y daba ciertas indicaciones para quedarse con un dinero. Todo, según estimaron, es falso.

Rosana, de San Vicente, señaló que es la apoderada del cobro de la jubilación de su madre, y relató que en el llamado “un abogado, el ‘doctor González’ (un nombre falso) llamó por teléfono a la hora de la siesta señalando que mi mamá tenía que cobrar un retroactivo de la Reparación Histórica y que debía seguir los pasos que me diera para poder acceder al dinero”.

Rápidamente, “me di cuenta que era una estafa porque nosotros ya averiguamos y a mi mamá no le correspondía este beneficio” y sospechó que “nosotros tuvimos suerte porque averiguamos, cuido a mi mamá y me di cuenta enseguida, le hice entender que me estaba estafando y me insultó y me cortó, pero puede caer cualquier persona. Por eso queremos alertar”.

Marta, de Pueblo Nuevo, relató el mismo caso, con un agregado: “sospeché, le seguí la corriente y me pidió que vaya a un cajero para realizar una transacción y de esta manera, ‘abrir’ la cuenta para el depósito del dinero retroactivo”. También se dio cuenta de la estafa y cortó la comunicación.

Las dos coincidieron en los horarios, en el “speech” del falso “abogado González” y en la metodología del cobro del retroactivo de la Reparación Histórica.

Incluso Rosana destacó que “no es casual que sea en horario de la siesta, quizás agarran a algún jubilado distraído y terminan perdiendo el dinero. Me parece importante que se sepa”.

Un dato a tener en cuenta es que hace 10 días, en General Alvear, cayó una banda que realizaba estafas desde la cárcel. ¿El dato curioso? La metodología era exactamente igual a la mencionada por las víctimas de este nuevo caso, solo que en esta oportunidad en nuestra ciudad.