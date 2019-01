Naty Menstrual: una artista sin rótulos en Olavarría

Yesica Guevara

“Yo nací sola.

He sido hija y madre al mismo tiempo. Me parí yo misma. Y tenía un hermano-hijo cuando a los doce años tomaba el tren que me llevaba a la Capital y rescataba a Felipe de las garras de las tías ricas y lo traía nuevamente al rancho”, dice Aleana.

“Aleana” la novela de José Sbarra constituye un monólogo de un personaje particular: “una mujer que cuenta su vida femenina y su vida ‘desgraciada’. Es un texto que a mí me enamoró. Aleana es un personaje cubierto de dolor pero a la vez con mucha valentía. No es un personaje lloroso, digamos”, se explayó Naty.

¿Existen puntos de comparación entre los personajes de Sbarra y los que habitan en los textos de Naty?. “Conocí a Sbarra hace aproximadamente dos años. Para mí fue como un gran amor y no sé si los personajes de mis textos tienen que ver con los suyos”.

Los personajes de Naty son irónicos, crudos, directos, ácidos tal vez. “Me doy cuenta que quizás algo que tiene que ver con varios autores que son gays es ese recurso que a veces tenemos como para sobrellevar la vida, esa pincelada de humor, de ironía”, señaló.

Hay cosas que si no las llevas de esa manera, con humor, sería como imposible, contó.

Naty se escapa de los rótulos, de los motes y los carteles. “No me parecen interesantes”, disparó a pocos minutos de comenzada la entrevista. “No sé por qué existe la necesidad de llamar a la literatura que yo pueda escribir como ‘literatura travesti’ si no llamamos literatura heterosexual a la literatura que escriben los heterosexuales”, dijo.

En su blog se puede ver la leyenda “Literatura travesti trash”, “un título viejo que salió más como un juego de palabras” explicó Naty y luego se explayó: “me gusta cómo suena el tema de la literatura travesti lo que pasa es que también es total verdad que no todas las chicas tienen la oportunidad”.

Susy Shock quién también estuvo en Olavarría en otras oportunidades, supo desarrollar el tema de que las trans siempre fueron narradas por el Otro. Al respecto Naty señaló que para ella “es un discurso teórico idealista que se queda en eso. No me parece que esté equivocado, pero sí idealizado”.

“Así como todos los heterosexuales no son escritores, no son periodistas, no son doctores, las travestis tampoco van a ser todas escritoras, periodistas o doctoras”, expresó.

Para Naty, esa “voz narradora travesti” va a existir siempre y cuando “las chicas se quieran poner a escribir y no a todas les va a pasar. Entonces, va a seguir en un grupo reducido de gente que sí puede escribir”.

“En general las chicas que están escribiendo, están escribiendo con un perfil más político -lo mío también es político a su manera- pero hablo de netamente político: la queja, lo feminista”, explicó. Naty escribe desde siempre, no a partir del travestismo.

“Escribía diferente, eso sí. En mis primeros años escribía las boludeces que puede escribir cualquiera que son esas cosas del desamor, la soledad, esa cosa catártica total”. La foto de ese momento incluye las obras completas de Alejandra Pizarnik en la mesa de luz.

“Con el tiempo vi la diferencia que lo que yo escribo se ocupa mucho de la parte heterosexual que le compete a la travesti, que comparte la cama con la travesti. Cómo se para el tipo frente a una travesti”, indicó.

El blog fue para los inicios de Naty la posibilidad de salir al mundo. “Yo me empecé a travestir a los 30 años o sea que no fue una situación tampoco tan común. Entonces tenía ciertas armas que por ahí otras chicas no. Muchas lamentablemente tienen que salir huyendo de sus casas, de una provincia, sin recursos, echadas por sus padres, sin estudiar y por ahí están más destinadas a otras cosas”.

Luego sobrevino una época en la que empezó a escribir cuentos bastante truculentos. “Como que al no decir a grito pelado “soy puto”, “soy gay”, todos los personajes tenían que ser heterosexuales hasta que bueno después salí a la vida como quería”, contó.

Doble función en Olavarría



Naty llegará a Olavarría para realizar dos presentaciones. “Aleana”, se pondrá en escena el viernes 18 a las 21:30 y “Cabaret Mariposón” el sábado 19 también a las 21:30. Ambas presentaciones serán en el espacio cultural “Insurgente” ubicado en Belgrano 3345.

En “Cabaret Mariposón” Naty lee sus textos, poemas y cuentos. Además contextualiza sus relatos e interactúa con el público. “Tengo un porcentaje muy grande de improvisación. Me gusta esa interacción con el público, me gusta eso que se da de vibrar con la gente. Tengo por lo general un público importante de mujeres mayores, que es algo que a mí siempre me llamó la atención”.

La conversación se extendió más allá de la nota en sí. Hablamos de los desórdenes en los ambientes y de los internos. “Soy muy desordenada. Tendría que ver a Marie Kondo pero no se… son momentos”.

Naty es puntillosa con su aspecto, su ropa, sus anillos: “por eso es una contradicción el desorden, creo que es un poco porque siempre estuve de paso en los lugares”, reflexionó.

Un poco expectante por lo que va a pasar en nuestra ciudad y con ganas de entrar en la sintonía que propone un espectáculo no despedimos hasta la próxima función. Naty Menstrual, una artista para conocer o redescubrir.