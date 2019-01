Emotiva carta de Joaquín Gamazo en su regreso al Maxigimnasio

En la noche del sábado, Atenas cayó ante Estudiantes en el retorno de la competencia pero con el equipo “maragato” arribó Joaquín Gamazo que a pesar de la derrota fue de los más aplaudidos en el recinto “bataraz”.



Luego de consumada la derrota del equipo de Manuel Gelpi, el oriundo de Junín que defendió durante dos temporadas la camiseta de Estudiantes se explayó en las redes tras su regreso a la ciudad.



“Los resultados son importantes y haber llegado dos años seguidos a la final y ser campeones dos temporadas consecutivas de la Conferencia Sur es muy importante y valorado. Pero ver a la gente saludándome, escribiéndome y especialmente a los nenes como Jaime abrazándome o gritando un doble mío aunque esta vez me tocara ser rival, no se paga con ningún título, ni ningún dinero. Eso te lo da la gente y es lo más grande que me llevo, y ayer fue muy lindo ese reconocimiento” escribió Gamazo, figura en Atenas a pesar de la derrota.

Fuente: CAE Básquet