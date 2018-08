Gareca y Alves, con Perú tres años más

En una conferencia de prensa realizada en la tarde de este miércoles, el “Tigre” Ricardo Gareca confirmó que renovó con la Selección de Perú por tres años más, para intentar llegar al Mundial de 2022. En caso de clasificar, se renovará automáticamente por un año más.

"Estamos muy pero muy felices de poder nuevamente extender el vínculo", declaró Gareca en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por dos de sus asistentes técnicos, Néstor Bonillo y Sergio Santín.

Entre el cuerpo técnico se encuentra el olavarriense Hugo Alves, quien integró la nómina de ayudantes desde la asunción de Gareca. No sólo clasificaron al Mundial de Rusia de este año, sino que además formaron parte del torneo más importante de selecciones en el país ruso.

Perú quedó eliminado en primera ronda, pero el logro de haber llegado tras 36 años a un Mundial fue motivo suficiente para la renovación.

"Tres años es porque, si no llegamos a clasificar, se vencen al término de las eliminatorias, es como paso en la etapa anterior. No puedo decir cuatro años porque no sabemos si vamos a estar en el Mundial, hay que lograr la clasificación", explicó Gareca.

Consideró que, tras la participación en Rusia 2018, "se viene una etapa hasta más complicada que la anterior" ya que la selección peruana tiene "que seguir mejorando".

"Nosotros tenemos que mirar todos los aspectos, no es el presente y dejar de lado el futuro. Estamos obligados a observar todo. Llegado el momento contemplaremos todas las opciones que tenemos", indicó.