Stuñek: “Sé que destruí a mi familia, si me odian está perfecto”

La acusada por el crimen de María Elena Vigneau dio durante dos horas su versión de los acontecimientos y respondió las preguntas de las partes. Reconoció la autoría del hecho pero adujo una discusión previa y no recordar exactamente lo que pasó. "Abrí los ojos y había mucha sangre. Intenté reanimarla y la sacudí para que reaccione" dijo. Denunció situaciones previas de violencia de género por parte de su ex pareja y afirmó: "si él no hubiese sido así conmigo Nené no estaría muerta".

Por alrededor de dos horas, Susana Stuñek, acusada por el homicidio de su ex suegra María Elena Vigneau declaró este viernes en la última jornada del juicio por jurados que se lleva a cabo en los Tribunales de Azul.

Con un relato cargado de contradicciones, tanto su testimonio con lo declarado en la instrucción, la mujer dio su versión de los hechos y reconoció la autoría del crimen, aunque dijo que no fue su intención y no tener en claro lo que pasó.

Su testimonio comenzó con su versión de lo ocurrido ese fatídico 9 de enero de 2017. Contó que tras una denuncia por violencia de género realizada contra su ex pareja, Sebastían De Luca cuando ya estaban separados y no tenía trato con la familia de la víctima optó por ir a Sierras Bayas a invitar a Vigneau al cumpleaños de su hijo a realizarse a los pocos días.

Dijo que tras una situación incómoda con el remisero que la llevó decidió bajar en inmediaciones al club San Martín y luego ir caminando hasta la casa de Maria Vigneau.

En el lugar, la víctima la atendió y la hizo pasar a la casa. Comentó que la madre de su ex pareja comenzó a recriminarle el hecho de haber denunciado a su hijo y le pidió que retirara la acusación y allí comenzó una discusión. Mencionó como detonante la frase “andate rídicula” que le habría dicho Vigneau. “Ahí ya veía a Sebastián, no a Nené” sostuvo, para luego indicar no recordar lo sucedido: “cuando abrí los ojos había mucha sangre en el piso, no entendía nada” sostuvo.

Mencionó que intentó reanimarla y limpiarla pero “no reaccionaba”. Incluso la llevó hasta el baño para arrojarle agua pero “tampoco reaccionaba”.

Agregó que “quería limpiar la sangre” para que cuando llegara su familia no se asustaran para “cuando Nené despertara”.

Explicó que recogió “una toalla con sangre, una funda” y las colocó en una bolsa y luego se fue ( reconoció que no dio aviso a una ambulancia ni a familiares) y que salió caminando. Afirmó que arrojó la bolsa con las prendas en un lugar oscuro “porque tenía vergüenza de que la gente la viera” ( el lugar era dentro de un predio donde trabajaba su ex pareja).

Negó haber escrito las cartas halladas en la casa ni haber usado una peluca ( encontrada en el lugar en el que hizo el descarte).

“Yo ya sé que no me van a perdonar, le pedí perdón a Dios. Mi intención no fue lastimar a nadie. Yo sé que destruí a una familia, a mi hijo, si me odian los entiendo y está perfecto”.

A la hora de ser interrogada por la fiscal Paula Serrano, mostró fuertes contradicciones y reconoció haber declarado contra su ex pareja con el fin de inculparlo por la muerte accidental de su madre.

“Si él no hubiese sido así conmigo Nené estaría viva” señaló.

Reiteró que no contó nada “por miedo” y que estaba esperando la detención.

Aseguró que no tuvo la intención de matar a Vigneau: “Hubiese pedido un arma o pagado a una persona para matarla”.

Previamente declararon cuatro testigos de la defensa, entre ellas su hermana, quienes mencionaron presuntas situaciones de violencia de género sufridas por la mujer.

Desde las 14:30 se reanudará el juicio con los alegatos y posterior lectura del veredicto.