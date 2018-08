Cuadernos: impulsan fideicomiso para salvar la obra en Ruta 3

Incertidumbre. La polémica por los “cuadernos de la corrupción” salpicó a algunas de las firmas que se adjudicaron las obras de los seis corredores viales que integran el sistema de Participación Público-Privada (PPP) y provocó preocupación respecto a la construcción de la autopista en la Ruta 3.

Infoeme consultó al azuleño Juan Crocco, referente de los autoconvocados por la Ruta 3: “Hay una controversia entre la Argentina y el resto del mundo. Una vez que salió esto de los cuadernos con los nombres, entre los que estaban empresarios que habían ganado la licitación, el ministro de Transporte dijo que todos los que figuraban en el cuaderno, mientras no existiera una sentencia, podrían seguir realizando obras en el país. Pero el dinero que tendrían que prestar los bancos del mundo por el sistema PPP se basan en un tratado internacional que dice que todo aquel investigado, hasta tanto se sepa si es culpable o no, los bancos no le pueden dar la plata. Incluso se han acercado otras empresas para formar parte del proyecto en caso de que alguna decida dar un paso al costado”, explicó.

Continuó: “Al no tener estos fondos la obra no podría iniciarse. Pero el Gobierno ya teniendo como antecedentes lo ocurrido en Brasil y Perú sabe que la situación se destraba con un fideicomiso. Hay un banco que se llama BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) cuyo respaldo mayoritario es Argentina. El Gobierno reune a todos los empresarios para preguntarles si estaban de acuerdo y la idea es pedir el mismo crédito que iban a solicitar cada consorcio en particular, que lo depositen en el fideicomiso por el primer año”.





Para Crocco “es una medida de transición. Mientras pueden pasar muchas cosas. Si algún empresario es encontrado culpable deberá vender el proyecto”, sostuvo.

Los seis consorcios lo conforman 19 empresas y hay tres mencionadas, una del corredor A que es una de las encargadas de la construcción de la Ruta 3.

“Todas las empresas pusieron dinero de garantía, unos 600 millones de dólares. Como no va a haber inversionistas ese fondo de respaldo lo van a usar para el fideicomiso pero es para que arranque la primera etapa de las cuatro. El tema es que se tiene que solucionar lo de fondo” concluyó Juan Crocco.