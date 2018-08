“Me van a tener que matar pero yo para atrás no voy a ir”

Pidió en reiteradas ocasiones que le acepten la renuncia. Cargó fuerte contra la fiscal Serrano y adelantó que la denunciará. "Me pueden meter preso, métanme preso pero no me voy a echar para atrás". Del intendente Galli dijo que es un "traidor" y reveló que colaboró en la estrategia en la interpelación.

Tras la concentración y el diálogo con los presentes, Martín Marcelli se tomó algunos minutos más para hablar con los medios locales y exigió, nuevamente, que “me tienen que aceptar la denuncia. Di tres ejemplos claros, muy recientes de situación de jueces suspendidos”.

En primera instancia, dijo que “no hay posibilidad lógica” de que no le acepten la renuncia, “lo que puede haber es un acto liso y llano de discriminación. A mí me lo están demorando por una cuestión de que la estructura municipal y parte de la estructura judicial luchan fervientemente para que yo no pueda ejercer la profesión. Cualquier lugar en el que yo esté les molesta”.

Y dejó en claro, al mismo tiempo, que si le aceptaran la renuncia “y después me quieren meter preso que me pidan la detención. Porque yo cuando presento la renuncia pierdo mis fueros, hasta me expongo a que me metan preso. No tengo problema. Impútenme lo que sea, pero déjenme trabajar. Y después déjenme que yo me defienda”.

No me pueden probar nada, no me llevas a juicio, me tenés varado y me querés hacer morir de hambre.

El martes confirmó que hará una presentación en La Plata: “Lo que digo está todo muy probado”.

Es por esto que, según su parecer, “tengo en claro que a la doctora Serrano la voy a denunciar esta semana como me lo pidió en ‘control interno’ cuando yo conté mi situación. Yo conté exactamente cómo estoy trabajando, qué abogados me están firmando porque yo no tengo trabajo porque no cobro el sueldo”.

Y volvió a mencionar las denuncias en su contra: “yo siento que la fiscal (por Serrano) está segura porque se siente impune, se siente protegida por la estructura política. Ambos están en consonancia que soy perturbador como abogado o en la posición en la que me encuentre”.

Y en un pasaje fuerte de la charla señaló que “me van a tener que matar pero yo para atrás no voy a ir. Me pueden meter preso, métanme preso pero no me voy a echar para atrás. Me pueden inventar cualquier cosa. Lo vemos todos los días”.

Con respecto al intendente, “Galli es un traidor porque yo a él lo defendí en la causa del Indio. Estaba con Luciano Blanco y Robbiani. Elaboré la estrategia que se desarrolló en la interpelación. Y él salió ileso de esa causa y yo no recibí nada a cambio. Lo ayudé porque lo apreciaba, lo creía un chico de bien. Nunca le pedí nada a cambio”.

Y puntualmente sobre Serrano, dijo que “está obsesionada conmigo. Se levanta pensando en mí. Vengo a la plaza y se instala acá. La que cometió un delito el otro día en la plaza fue ella porque acá no había ningún delito. En todo caso dos faltas y una contravención, la única persona que podía intervenir del Poder Judicial era una Jueza correccional. Ella vino y empezó a dar directivas”.

¿Por qué nadie la investiga? ¿Por qué nadie le hizo un sumario? Es impune porque está protegida.

Con respecto a cómo seguirá todo su caso, dejó en claro que “va a seguir peor, me van a inventar más causas penales, me van a meter preso. Yo tengo claro quién soy, nunca estafé a nadie. Yo tengo la conciencia tranquila, sé lo que hago, sé cómo me comporto en la vida. Va a seguir peor pero yo no me voy a callar”.