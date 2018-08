El abogado Martín Marcelli convocó a una movilización

Luego de su renuncia hace tres meses, y que todavía no firmaran el expediente de confirmación de esta acción, el abogado Martín Marcelli emitió un comunicado por Facebook donde convoca a la sociedad olavarriense a movilizarse el próximo viernes a las 19.

“Les pido a todos que me acompañen el viernes a las 19 horas en la plaza céntrica para reclamar por la libertad de pensamiento y en contra de las persecuciones ideológicas. También que me ayuden a reclamar que me den mi Defensoría o me dejen libre para ejercer como abogado” dice, tras dar cuenta de todo lo que pasó en este tiempo y que, luego de una decisión de la gobernadora Vidal, se demorará tres meses más.

Si bien culpó al intendente Galli, a la fiscal Paula Serrano y al abogado Sergio Roldán, “hoy la gobernadora no firmó mi renuncia y envió el expediente a la subsecretaria de justicia para buscar alguna excusa que no me permita ejercer como abogado”.

En este sentido, señaló que “me hicieron renunciar a mi amada defensa oficial”, y que producto de esa renuncia y tras los pasos administrativos “no me pagan ningún sueldo, no me quieren dejar ejercer como abogado y todo porque no soportan mi lucha por los que menos tienen”.

El comunicado finaliza solicitando: “que me acompañen en honor a mis 16 años de sacrificio infinito” y dejó en claro que “en esto me va la vida”.

La renuncia se conoció a finales de abril, cuando señaló que “buscaron perturbarlo” e incluso que tras las denuncias en su contra, les “regalaba el cargo”. Según los dichos del propio Marcelli, con “un violento allanamiento en su departamento”.