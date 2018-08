Curso de instructores en Bomberos Voluntarios

En instalaciones del Cuartel Central de Bomberos se realiza este fin de semana el Curso “CEPI” Formación de Instructores Nivel 1, organizado por la Dirección Regional de Capacitación Centro.

La actividad está a cargo del Director regional de Capacitación, Comandante Mayor Javier Domínguez y del Sub Director Regional de Capacitación Oficial Auxiliar de Escuadra Emiliano Anido

De la jornada participan 22 Bomberos Voluntarios pertenecientes a los Cuarteles de Tapalqué, Saladillo, Alvear, Cacharí y Olavarría.

La jornada es dictada por la F.A.B.V.P.B.A a cargo del Rector de la Especialidad Formador de Instructores Sub Comandante Miguel Barbera perteneciente a Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwits y el Sub Of Ayudante Daniel Virga de San Martín

Las instituciones de Bomberos Voluntarios se continúan capacitando para la exigente tarea en las intervenciones a la cual les toca responder con el objetivo de minimizar y eliminar los riesgos del paciente – rescatista dando una excelencia en la prestación del servicio.