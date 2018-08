Fortnite: el juego al que juegan todos

Yesica Guevara

@yesicaguevara29

Si googlemos la palabra “Fortnite” las noticias sobre el juego son infinitas. Fortnite llegó a Android este mes de agosto y revolucionó las redes. Un gamer famoso transmitió en vivo una de sus partidas desde las pantallas del Lollapalooza Chicago y el público explotó. Son algunas de las menciones recientes que podemos encontrar.

Saltar a la isla para esta cronista -que la última vez que jugó a un videojuego fue al Mario Bross- resultó una experiencia interesante.

Vayamos por parte. En Fortnite los jugadores son llevados a una isla y deben eliminar al resto mientras tratan de sobrevivir. Pistolas, hachas, granadas, trampas y materiales para construir refugios son las herramientas que tienen los participantes.

El juego es gratis y se encuentra disponible en diversas plataformas como Playstation, PC, Xbox, Nintendo Switch, Mac, Android e iOs.

Muchos describen este juego como una mezcla entre Minecraft y Los Juegos del Hambre: la misión es sobrevivir. Pese a lo determinante del objetivo, la estética no es oscura. Parece un juego animado y no hay sangre ni escenas terribles. Por el contrario, hay bailes de festejo y los jugadores pueden disfrazarse de conejos de color rosa por ejemplo.

Para Azul, una adolescente de 14 años que juega “dependiendo de las actividades que tenga”, el objetivo de Fortnite es simple aunque para lograrlo se requiere “práctica y experiencia“.

A nivel mundial psicólogos han analizado este juego con opiniones diversas. Sin embargo, muchos resaltan el aspecto “colaborativo” de Fortnite. “Lo que más me gusta del juego es jugar con amigos. También es un juego muy dinámico y con gráficos excelentes”, explicó Azul.

La columnista de The New York Times y psicóloga, Lisa Damour dedicó un artículo a este videojuego resaltando las bondades de socialización que promueve. Por supuesto que sugiere que es importante establecer límites para que los adolescentes no se excedan en tiempo de juego pero alienta a los padres a interesarse en él como una forma de compartir.

Ezequiel Galli contó que su hijo de 7 años empezó a jugar Fortnite. Y por consiguiente él también. Si bien no sabemos quién de los dos está mas enganchado con el juego conocimos los motivos y los beneficios de jugar en conjunto. “Tenés que cuidarlo mucho más, tenés que estar muy cerca”, indicó Galli.

“Está bueno que juega online con los compañeros de escuela y aprenden un poco lo que es ser solidario con el otro, a jugar en equipo. Pero bueno, tiene su parte negativa que es que el contacto con los amigos es vía audio por Internet”, explicó el intendente.

Tomás Arbillaga, más conocido como “Robleis” es nuestro Youtuber más famoso. Dijo que “lo que lo convierte en el juego del momento es su competitividad, color, ambiente y la habilidad que hay que tener a la hora de enfrentar a otro jugador, ya que no solo se trata de disparar sino también de construir para tener ventaja, lo que lo hace un desafío. Además podés jugar con tus amigos y es un juego con acceso completamente gratis”.

Por lo visto tiene un montón de atractivos para los gamers. Y para los que nos cuesta manejar el joystick les aseguro que también. Aunque Robleis advirtió que “si bien cualquiera puede jugar Fortnite se deben utilizar muchas teclas para poder construir, cambiar de arma, disparar, saltar, agacharse y que tu jugada salga bien”.

Color, una historia que la construyen los jugadores, posibilidad de jugar con amigos y contacto entre padres e hijos. Eso resaltaron nuestros entrevistados.

“Generacionalmente no estamos tan alejados con mi hijo. Yo tengo 37 años pero él ya nació con esto. Y a uno le gusta poder compartir y aprender de él. Es una experiencia distinta, él me enseña mucho a través del juego”, señaló Ezequiel Galli.

Un plus para Robleis es la tienda. Ahí podemos comprar (con plata real) “skins” (trajes) y “bailes virales”. “Podés usarlos durante una partida o en el lobby con tus amigos. Esto no modifica la jugabilidad, ni te hace mejor jugador, simplemente es algo estético y divertido”, sintetizó el Youtuber.

Un último dato de color (porque debo reconocer que soy mejor lectora que gamer) la premisa de Fortnite está basada en la novela japonesa Battle Royal de Koushun Takami. Y se consigue en las librerías como la novela que inspiró al juego.