Carlos Orifici: “Las Pymes no están en emergencia”

El titular de la Unión Industrial de Olavarría, Carlos Orifici, acompañado por el vicepresidente, Cesar Longo, visitaron la comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante y dialogaron con los concejales presentes.

Era una charla esperada: de sus respuestas dependía el proyecto de Emergencia Pyme para poder avanzar o tener un revés de cara a su posible tratamiento. La votación de la comisión solicitó que se quede en comisión una semana más. ¿El voto clave? Emilio Vitale, del Frente Renovador, que acompañó a Cambiemos.

Los dichos de Carlos Orifici apuntaron a describir la situación de las Pymes en nuestra localidad. Para el referente del sector “las pymes no están en emergencia”. Indicó además, que no hay datos ni relevamientos oficiales.

“Podemos percibir en Olavarría que es una de las pocas ciudades que tiene capacidad de empleo” y agregó: “La mayoría de las pymes están funcionando, no de la mejor manera pero funcionan”. Repasó la creación de canteras nuevas e inversiones, y ratificó que “Estamos pasando un momento bueno en empleo y pymes de Olavarría”.

Hubo varios cruces por datos “oficiales”: solo Federico Aguilera pudo mencionar un relevamiento de la multisectorial en contra del ajuste (en un sector que no compete a la UIO) y el que presentó la UIO, de 1080 casos.

“No creo que amerite una emergencia. Hay limitaciones por la situación económica, pero no hay olas de despidos. Podemos entrar en emergencia si no se toman medidas” aclaró Orifici, que dejó en claro que si no se toma otro rumbo podría haber inconvenietes. Pero siempre se señaló una cuestión macroeconómica.

Cesar Longo, por su parte, señaló que el tema nacional “es preocupante, en todos los niveles. Una economía que devalúa es preocupante en todos lados” dijo.

Orifici, mientras tanto, cuestionó las afirmaciones de algunos empresarios mencionados por concejales opositores con otras afirmaciones de otros empresarios. Dijo que son declaraciones “aisladas”, y que ellos tienen una mirada más amplia.

“Hubo intentos de despidos por compra de tecnología, no por problemas laborales. La situación es preocupante y lo vivimos nosotros, no podemos crecer. Para nosotros emergencia para pymes es otra cosa”.

Respecto a la situación del empleo en el sector, Orifici indicó que “No hay mano de obra calificada desocupada”. Si bien señaló que la situación es “preocupante” y que no les permite un crecimiento.

Este martes se conocerá qué sucede con el proyecto vinculado al intendente Galli de bajar la tasa de Seguridad e Higiene para “pasar la tormenta”: si va a sesión especial, ¿la Emergencia Pyme también irá? Las dos posturas juntarían las firmas necesarias para el tratamiento. Ahora restará esperar.